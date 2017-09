Emmy : Jean-Marc Vallée récompensé

Le réalisateur québécois Jean-Marc Vallée a remporté le prix de la meilleure réalisation pour Big Little Lies (série limitée).

Robin Wright et sa fille Dylan Frances Penn

Le présentateur et humoriste Stephen Colbert a lancé dimanche la 69e cérémonie des Emmy Awards. Il a entonné une chanson façon music-hall «tout est mieux à la télé (...) quand le monde est effrayant», en entamant quelques pas de danse.

John Lithgow a été récompensé pour son rôle de Winston Churchill dans la série The Crown.

«Ce sera le plus vaste public à assister à des Emmys, un point c'est tout. À la fois en personnes et autour du monde», a lancé Sean Spicer lui-même, depuis un pupitre sur la scène, dans une allusion à l'une de ses déclarations les plus controversées, au sujet de l'assistance lors de la prestation de serment de Donald Trump.

