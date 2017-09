Radio-Canada fait sa rentrée devant public

Le Droit Les artisans de Radio-Canada Ottawa-Gatineau invitent le public sur le site de MosaïCanada, où ils dévoileront, ce jeudi 7 septembre dès 18 h 30, les nouveautés que le diffuseur public réserve pour la rentrée.

Dans le parc Jacques-Cartier, la « zone Radio-Canada » (accessible dès 18 h) accueillera à 18 h 30 l'animateur Jean-François Chevrier, pour l'enregistrement en direct de l'émission « spéciale rentrée » de son magazine Tout inclus. Suivra le Téléjournal Ottawa-Gatineau en direct, et, à 19 h, un spectacle gratuit donné par la chanteuse Laurence Nerbonne. En compagnie de Jean-François Chevrier, vous saurez tout ce que vous réserve la nouvelle saison « à la manière » Tout inclus. M. Chevrier dévoilera des extraits des nouvelles émissions et profitera de l'occasion pour s'entretenir avec Philippe Marcoux, Mathieu Nadon, Marie-Lou St-Onge, Daniel Bouchard et Jhade Montpetit, entre autres personnalités vedettes du diffuseur public. Laurence Nerbonne, ex-voix du groupe Hôtel Morphée, a été l'une des coqueluches radiophoniques de l'été grâce aux extraits tirés de son premier disque solo, XO. On a aussi pu entendre la chanteuse et peintre originaire de l'Outaouais au fil des capsules soulignant le 375e anniversaire de la ville de Montréal. En cas de pluie, l'événement aura lieu sous un chapiteau. Tout inclus spécial rentrée sera retransmis en direct sur ICI Radio-Canada Télé et diffusé en simultané sur Facebook.

Daniel Tammet revient à Ottawa

Autiste et auteur d'ouvrages ayant connu d'importants succès commerciaux, dont Je suis né un jour bleu (Born on A Blue Day), classé parmi les bestsellers du New York Times, l'écrivain britannique Daniel Tammet donnera une conférence au Bronson Centre (211, avenue Bronson, Ottawa) ce jeudi 7 septembre, à 19 h.

Agrandir Daniel Tammet Patrick Woodbury, Le Droit