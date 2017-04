Les excuses ne suffisent pas, dit la FCFA

Considérant les « erreurs historiques et les omissions de la série », les excuses de la CBC pour The Story of Us , « la série qui divise au lieu d'unir », ne suffisent pas pour la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), qui réclame de la société d'État « d'en faire plus et rapidement pour corriger le tir. »

La présidente de la FCFA, Sylviane Lanthier, se dit même réticente à l'idée que cette série soit mise à la disposition des écoles pour l'enseignement de l'histoire du Canada.

« Si on se fie aux deux premiers épisodes, les jeunes apprendront que les premiers Français à s'établir au pays étaient malpropres, y compris Samuel de Champlain, qu'aucun explorateur ne s'est rendu au-delà des Grands Lacs avant l'arrivée des Britanniques. De plus, ils ignoreront que l'Acadie a joué un rôle dans la fondation du Canada. C'est grave, quand on y pense ! », croit la présidente de la FCFA.

Jusqu'à maintenant, poursuit-elle, les mesures correctives proposées par CBC sont, encore une fois, conçues pour faire porter la responsabilité de rectifier les faits à ceux et celles qui n'ont pas de voix, ou qui sont mal représentés dans la série. C'est donc « à eux de défendre leur point de vue face à une série déjà finalisée et en cours de diffusion ! »

Si la CBC dit vouloir « ouvrir la conversation » avec un « débat web », la FCFA soutient que « c'est à l'intérieur même de la série qu'on aurait dû la retrouver » et non dans le cadre d'un débat web.

De plus, la FCFA souligne que la compagnie de production a confirmé que la série avait été produite uniquement à l'intention d'un public anglophone. « Or, comment peut-on créer un dialogue porteur d'unité en présentant une seule perspective sur plusieurs des faits marquants de l'histoire du pays ? CBC nous dit qu'elle a une perspective historique 'anglophone pour les anglophones' et 'francophone pour les francophones' ? », souligne Mme Lanthier.

La FCFA propose à la CBC de faire entendre des entrevues avec des leaders et historiens acadiens, francophones et autochtones après chaque épisode de la série, à heure de grande écoute, et affichées sur la page web de la série sur le site de CBC. Elles pourraient aussi être incorporées au matériel destiné aux écoles par la suite.