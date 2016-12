Bye bye 2016: le début d'un temps nouveau

(Montréal) Un vent de changement souffle sur le Bye bye . Et de folie aussi. Avec Marc Labrèche et Anne Dorval qui s'ajoutent à l'équipe, on peut s'attendre à tout. Nouveaux concepteurs, nouveaux auteurs, mais toujours cette même tradition qui rallie cinq millions de Québécois autour de la télé, le 31 décembre et les jours d'après. Mettez le champagne au frais, ça va éclater!

Ils sont étrangement cool. À les voir, on ne se douterait pas qu'ils doivent livrer un Bye bye d'ici quelques jours. Simon Olivier Fecteau et Guillaume Lespérance, à qui Louis Morissette a passé le flambeau, risquent pourtant gros en remaniant une formule gagnante, qui attirait jusqu'à cinq millions de téléspectateurs l'an dernier. Pour cette année de transition, Marc Labrèche et Anne Dorval se greffent à Pierre Brassard, à Véronique Claveau et à Patrice L'Écuyer, et on a changé l'équipe d'auteurs.

Scénariste, réalisateur-coordonnateur et producteur au contenu, Simon Olivier Fecteau promet qu'on verra une différence à l'écran. Une version plus dépouillée contenant moins d'effets spéciaux. «Il n'y aura pas de numéro à la Jurassic Park avant le générique d'ouverture. Ils l'ont fait très bien, nous, on frappe ailleurs», annonce celui qui a réalisé les deux Bye bye de RBO.

Plusieurs se demandent comment Marc Labrèche et Anne Dorval, qui ne sont pas des imitateurs, s'intégreront à l'univers du Bye bye. Bien qu'ils soient complices depuis longtemps, sachez qu'ils ne viennent pas en paquet de deux. «Il n'y a plus de Marc et Anne. C'est cinq comédiens extraordinaires qui jouent les uns avec les autres», précise le producteur Guillaume Lespérance, qui parle d'une chimie parfaite dans l'équipe. Simon Olivier rappelle que RBO donnait plus dans la caricature que dans l'imitation, comme le feront les deux nouveaux.

Bien que confiant, Guillaume Lespérance anticipait une guerre sans merci avec les avocats du diffuseur et des luttes internes épiques. Mais rien de tout ça n'est arrivé. «Au contraire, on a eu vraiment du fun. On fait ça dans la joie et le bonheur», confie l'heureux producteur. Simon Olivier est du même avis : «On n'a pas eu de bâtons dans les roues ni de pression de personne. On a fait ce qu'on voulait faire.»

Rien faire comme les autres, c'est aussi hésiter à inviter une centaine de personnes du public à visionner le Bye bye avant tout le monde, comme le faisait auparavant Louis Morissette, pour retirer les passages qui suscitent moins les rires. «Le danger, c'est que ça reste un très petit échantillonnage. Il faut faire attention, parce qu'on ne rit pas tout le temps. Des fois, une réflexion amène un rire», confie Guillaume Lespérance. Sachez que l'équipe de direction a elle-même charcuté quelques numéros déjà tournés, jugeant qu'ils n'atteignaient pas le but visé.

Au boys club qu'est habituellement l'équipe d'auteurs, on a ajouté une femme, Rafaële Germain, pour «donner une perspective féminine». André Ducharme, qui a fait deux Bye bye, sert d'éminence grise avec son «regard décalé et différent». Louis Morissette, qui avait donné carte blanche à la nouvelle équipe tout en restant producteur délégué chez KOTV, s'est tenu à l'écart de la conception, prévenant simplement ses successeurs d'éviter certains pièges.