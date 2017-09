Les Passants dominent les nominations aux Prix Rideau

Créée en 2006, l'initiative vise à promouvoir le théâtre professionnel d'Ottawa-Gatineau de langues française et anglaise ainsi que les artistes qui y oeuvrent.

Ces récompenses traditionnellement remises en automne soulignent la meilleure production de l'année (en lice : Les Passants, une coproduction de The Great Canadian Theatre Company et du Théâtre la Catapulte, les pièces Toutou et Mots de jeux de la Compagnie Vox Théâtre), la meilleure mise en scène (en lice : Sylvie Dufour pour Silence, en coulisses !, Jean Stéphane Roy avec Les Passants et Pier Rodier et Dillon Orr pour Toutou.)

Deux prix seront également remis dans la catégorie « interprétation de l'année », qui sélectionne cette année Nathaly Charrette, Marie-Thé Morin, Pier Rodier, Mélanie Beauchamp et Patrick Potvin.

Deux autres prix récompenseront les meilleures « conceptions de l'année » parmi les scénographies de Marie-Pierre Proulx, Loïc Lacroix-Hoy et Brian Smith, les éclairages de Chantal Labonté et les costumes de Marianne Thériault. Enfin, la catégorie « texte original » (années 2015 à 2017) départagera le lauréat parmi Mishka Lavigne, (Vigile, Projet D), Luc Moquin (Les Passants), Philippe Dorin (Et voilà encore un beau dimanche de passé) ainsi qu'Anne-Marie White (#Pigeonsaffamés).