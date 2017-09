Zones Théâtrales : Édith Patenaude, Far Away

Originaire de la Rive-Sud de Montréal, Édith Patenaude est diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Elle s'est très tôt lancée dans la mise en scène, sa discipline de prédilection. Elle a remporté en 2012 le Prix de la mise en scène des Arts et de la Culture de Québec pour sa pièce L'absence de guerre .

Édith Patenaude a cofondé la compagnie Les Écornifleuses, dont elle assure la direction artistique. Far Away est sa première production pour le Théâtre Blanc de Québec.

Qui est le personnage principal ?

On suit Joan, une jeune femme représentée à trois moments de sa vie, de son enfance à l'âge adulte. Dans un monde limitatif, régi par la peur et où tout est manichéen, elle est animée par une pulsion de liberté. C'est un personnage très fort, qui se pose des questions sur la façon dont elle est contrôlée.

Vos influences ?

Le metteur en scène belge Ivo van Hove pour l'exigence de sa pensée et le souci du travail consciencieux. Pour ce spectacle, je suis sortie de ma zone de confort en me rapprochant de l'esthétique de Bob Wilson, avec ses couleurs franches et ses tableaux monochromes. Cela cadrait bien avec l'approche monolithique d'un monde que la pièce dénonce.

Qu'attendez-vous des Zones ?

J'y étais il y a quelques années grâce à la distribution du iShow : c'est un point de rencontre formidable pour la solidarité du milieu. Cette biennale nous permet de créer des liens avec des artistes éloignés les uns des autres.