Zones Théâtrales: Matthieu Girard, metteur en scène des Beignes 

Qui est le personnage principal des Beignes ?

Il s'appelle Johnny, c'est un fervent client du Tim Hortons. Il y passe ses nuits et pense d'ailleurs être le roi des lieux. Il est très gros et selon lui, son salut passe par l'acte de manger. Johnny exprime une joie à être rempli, c'est sa façon de combler un sentiment de vide existentiel. On comprend donc l'analogie du beigne : on a tous un trou au fond de nous !

Vos influences ?

Au théâtre, j'aime l'insolite. Je trouve Rémi De Vos très bon et très drôle. Mais je suis aussi attiré par le cinéma de David Lynch. À Montréal, j'ai travaillé avec Éric Jean dont j'apprécie la capacité à créer des ambiances. Le Tim Hortons convoqué sur scène n'est pas du tout réaliste. Enfin, je me suis inspiré des concours de « mangeage » de hotdogs, très populaires aux États-Unis [il cite de mémoire le célèbre gagnant nippon].

Qu'attendez-vous des Zones ?

Pour les Beignes, j'espère une tournée au spectacle. Je présente aussi une lecture publique d'un texte inédit, Fuir le corbeau, dans un tout autre registre, plus dramatique [15 septembre, 14 h 30]. Je serais heureux de trouver une structure qui voudrait bien l'accueillir pour le mettre en scène. J'attends aussi les premiers commentaires des spectateurs sur ce texte.

Les défis de votre compagnie ?

Pour y avoir travaillé souvent, je connais bien les défis auxquels fait face une structure comme le Théâtre populaire d'Acadie : les salles de la tournée ne sont pas toujours remplies, même si les gens disent se sentir plus représentés par le théâtre que par les grands médias. Il y a aussi des défis d'approvisionnement technique, quand il faut louer un camion à trois heures de route, par exemple. Se produire en zone rurale nécessite des coûts, mais la situation était la même il y a 15 ans.