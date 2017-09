Maternité, sexualité et leurs turpitudes

À la biennale des Zones théâtrales, les planches se conjuguent aussi au féminin. Produit par le Théâtre du Trillium, M.I.L.F. marque le retour au théâtre de Marjolaine Beauchamp, plutôt habituée à la poésie punk, avec une flopée de jeunes auteurs qui, à l'écriture et à la mise en scène, en remontent les bretelles à plus d'un, avec des univers passionnants.

« J'ai voulu explorer les impacts du changement de corps après la maternité, la façon dont on les gère en fonction du bagage socio-culturel », explique l'auteure Marjolaine Beauchamp en choisissant la pornographie comme terrain d'exploration.

Titre plutôt provocant, la pièce M.I.L.F. explore la sexualité des femmes après la maternité. Pour les non-avertis, l'acronyme est l'un des termes les plus recherchés au top du podium de la pornographie sur Internet. Dans la catégorie des « mères de famille sexuellement attirantes »...

Les comédiennes Geneviève Dufour, Catherine Levasseur-Terrien et Marjolaine Beauchaump interpréteront les monologues de M.I.L.F.

Cette production présentée à la Nouvelle scène en ouverture de biennale, les 11 et 12 septembre, marque le retour du duo créatif Marjolaine Beauchamp / Pierre Antoine Lafon Simard, six ans après leur première collaboration sur le spectacle Taram . Si ce retour sur les planches dans une création plaît tant au duo, c'est que tout, dans cette aventure, leur correspond.

« Beauté », le terme revient aussi lorsqu'il évoque les raisons pour lesquelles il a été séduit par l'écriture de sa complice. « Le théâtre jongle entre le beau et le vrai, poursuit-il, j'ai retrouvé une forme d'authenticité sous la plume de Marjolaine. »

« La pièce assume le côté voyeuriste qu'implique la pornographie, mais il s'agit surtout d'une quête de beauté et non d'images-choc, » prévient-il.

L'écriture, elle, s'est structurée en une série de monologues qu'interpréteront Marjolaine Beauchamp, Geneviève Dufour et Catherine Levasseur-Terrien.

L'écriture est née de rencontres avec des femmes particulièrement loquaces sur le sujet ; une méthode sociologique pour évaluer la légitimité des clichés d'après plusieurs témoignages recueillis dans différentes régions et milieux socio-culturels variés.

On l'aura deviné, les représentations du spectacle sont réservées aux spectateurs adultes.

Quand ? 11 et 12 septembre, 21 h

Les Zones Théâtrales ont aussi pour mandat de proposer un temps de rencontres et de formations parallèlement à la présentation de spectacles professionnels des communautés francophones canadiennes et des régions du Québec. Cette année, la biennale accueille un chantier inusité, sorte de laboratoire de recherche en création numérique piloté par le Théâtre du Trillium et son directeur artistique.

« La technologie avance vite dans ce domaine, il faut désormais développer les ingrédients d'un vocabulaire à définir, présente Pierre Antoine Lafon Simard. Or, il existe peu d'espace de recherche. J'aimerais faire de la région un lieu privilégié de recherche pure. »

Les années en jachère de la biennale deviendraient le rendez-vous d'un nouveau festival consacré aux arts vivants remodelés par la réalité virtuelle. Mais pour l'heure, il s'agit surtout d'ateliers de formation offerts aux professionnels du milieu théâtral, en collaboration avec l'Office national du film du Canada. Ce projet de formations tournera ensuite à Vancouver, Toronto, Caraquet et Montréal, se réjouit M. Lafon Simard.

Pour cette première édition aux Zones, Magali Lemèle présentera sa traversée de l'Atlantique outillée d'une caméra de vue en immersion à 360° (jeudi 14 septembre, 19 h). Le groupe FET.NAT expliquera la façon dont il transfère les données numériques en sons instrumentaux (13 septembre), tandis que le lendemain, Dillon Orr et quatre acteurs exploreront une nouvelle méthode de création virtuelle dans un espace de répétition.

Si ces chantiers animés par des formateurs sont avant tout destinés aux professionnels des Zones, ils sont aussi ouverts au public. Du 12 au 14 septembre, de 10 h à 13 h.