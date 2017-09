Zones théâtrales : Pierre Antoine Lafon Simard, metteur en scène de M.I.L.F.

Maud Cucchi

Récemment nommé à la direction du Théâtre du Trillium, Pierre Antoine Lafon Simard revient dans sa ville d'origine après avoir étudié à Québec et Montréal où il a été adjoint à la programmation artistique de l'Usine C ces trois dernières années. M.I.L.F., est sa deuxième mise en scène en tandem avec l'auteure et interprète Marjolaine Beauchamp, une autre enfant de la région. Leur première rencontre remonte à 2011, grâce à Taram. Pierre Antoine Lafon Simard chapeaute aussi à Zones un laboratoire de recherche en création numérique. L'entrevue se prolongera avec sa complice dans le cahier des arts, samedi.