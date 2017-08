En avant la musique

Des concerts d'ici et d'un peu plus loin, mais pas seulement. La Nouvelle Scène a dévoilé, mercredi, la teneur de sa Série musicale 2017-2018 qui inclut aussi la projection de films documentaires parallèlement aux prestations musicales intimes ou collectives. Panorama de cette 12 e saison avec, pour ligne d'horizon, la diversité de la musique francophone.

Six spectacles prennent l'affiche cette saison, qui s'ouvrira le 28 septembre avec Zachary Richard en concert solo dans le Studio A. Un documentaire sur le chanteur, réalisé par Phil Comeau et en nomination pour un Prix Gémeaux, sera projeté en première partie de la soirée.

Le 14 octobre, neuf groupes de la grande région d'Ottawa-Gatineau proposent une soirée 100 % locale.

Dans un concept d'open space, ce deuxième spectacle de la série musicale réunit des artistes de l'Ontario français et de l'Outaouais : Laurence Nerbonne, Mehdi Cayenne, FET.NAT, Hey Wow, Geneviève RB & Alain Barbeau, Francis Faubert, Louis Philippe Robillard, Kimya, et Outside I'm a Giant.

On s'exile ensuite de « Grosse coque à Timmins ! » le 9 novembre pour un roadtrip poétique en compagnie de Jacobus, le chanteur de Radio Radio, de l'artiste franco-ontarienne Cindy Doire et des interprètes Marilyn Perreault et Stef Paquette qui revisiteront des textes de Patrice Desbiens accompagnés des grooves de Daniel Boivin. Anne-Marie White signera la mise en scène de ce spectacle collectif.

Damien et Andrea

Le 29 mars, Tout feu tout jazz réunira sur scène deux franco-Ontariens, Damien Robitaille et Andrea Lindsay ; le premier défendra des chansons de son plus récent album Univers parallèles alors qu'Andrea Lindsay offrira un avant-goût de son troisième opus, un album jazz de chansons coups de coeur dont la sortie est prévue en novembre.

Le 20 avril, lors de la série Rencontre inédite, la Nouvelle Scène présentera Pierre Flynn accompagné d'un invité surprise.

Pour clore la saison, la musicienne Cécile Doo Kingé reviendra le 19 mai pour la seconde édition de L'Afrique poétique. Cette soirée offrira aussi des films documentaires sélectionnés par le Festival international Vues d'Afriques.

Tous les détails de la Série musicale 2017-2018 : www.nouvellescene.com