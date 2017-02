Louis-José Houde au party de la Maison de la culture

M. Bélanger, à qui la MCG a confié carte blanche pour organiser cette célébration prévue le 8 mars à la salle Odyssée, a annoncé que les trois artistes vont se greffer à Brigitte Boisjoli, Alex Nevsky et Bruno Pelletier, dont les noms ont été dévoilés en août dernier, tout comme la participation du duo gatinois Geneviève RB et Alain Barbeau.

«Ce sont tous des artistes qui sont au top du top en ce moment. [...] J'avais déjà annoncé cet été un alignement cinq étoiles, mais comme je suis du genre gourmand de talents - quitte à exagérer un peu sur le crèmage - j'ai continué a approché des amis et des complices», lance le comédien et animateur originaire de Gatineau.

Le débit déjà «mitraillette» de Patrice Bélanger s'accélère encore lorsqu'il envisage cette « soirée mémorable et unique». Une fébrilité que ses invités partagent. Tous ont hâte de de venir profiter des «vibrations de ce public» et la «générosité de l'accueil», promet-il.

«Ils ont tous accepté les yeux fermés, et ça me touche beaucoup.»

Malgré son horaire chargé, Marc Dupré a embarqué tout de suite, sans même se soucier de la date ou de ce qu'on lui demanderait de chanter, indique l'animateur. « Il m'a dit: 'C'est toi. C'est la salle Odyssée. Alors c'est sûr que c'est oui. On verra bien après quel genre de naiseries on fera. Mais si c'est pour donner un coup de chapeau à cette salle [extraordinaire], c'est oui tout de suite.'»

En ouverture, «Louis-José Houde offrira en grande primeur des blagues de son prochain one man show. J'espérais qu'il fasse un petit monologue de 10 minutes... c'est lui qui a insisté pour en faire 20», indique Patrice Bélanger.

Défis lancés... et relevés

On peut donc s'attendre à plusieurs duos et trios, tout au long de cette soirée qui devrait durer une bonne heure de plus que la moyenne des concerts. Ainsi, Luce Dufaut, Brigitte Boisjoli et Geneviève RB pourraient bien entremêler leur voix sur le succès d'Adèle Someone Like You, laisse entendre Patrice Bélanger.

«Pour s'amuser», l'animateur osera même «quelques saucettes et participations surprises» au fil des chansons.

«C'est grisant, trippant, thrillant, mais c'est saussi un mandat vertigineux. Il y a tellement d'avenues possibles», dit l'idéateur, en promettant des «moments magiques».