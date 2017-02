Safia Nolin brillera à Megaphono

Geoffroy s'apprête à lancer le 10 mars son tout premier long-jeu, Coastline , dans la foulée d'un minialbum électro-pop (anglo) élégant déjà très convainquant, Soaked in Gold, paru en 2015. On peut en avoir un avant-goût grâce à l'extrait 'Sleeping on My Own', quête de solitude et de spiritualité qui a fait l'objet d'un vidoclip tourné au Mexique.

L'affiche propose une soixante d'artistes. Safia Nolin se produira dans un premier temps le 3 février au House of Common (11 b, avenue Fairmount, Ottawa). Pour ce mini-concert, elle partagera la scène avec deux autres artistes de « l'écurie » Bonsound, son étiquette : le songwriter montréalais Geoffroy (Sauvé) et l'auteure-compositrice-interprète et pianiste (Amélie) Beyries.

Réalisé par Alex McMahon, le premier album de Beyries, Landing, est quant à lui attendu pour le 24 février. Il ne contient qu'un morceau francophone : J'aurai cent ans, chanté en duo avec Louis-Jean Cormier, et dont Maxime Le Flaguais a signé le texte. Un premier extrait, la ballade Wondering, s'affiche sur YouTube depuis deux semaines. Beyries a assuré les premières parties de Groenland, Safia Nolin, Kandle et Martha Wainwright, et ses chansons ont servi à étayer la trame de plusieurs séries télévisées (Unité 9 et Mémoires Vives à ICI Radio-Canada, Saving Hope à CTV et This Life à CBC.

Cette vitrine Bonsound démarre à 17 h 40 (Safia Nolin est attendue sur scène à 18 h 40). Les billets se détaillent à 10 $ ; le nombre de places est toutefois très limité.

En soirée, toujours le 3 février, Safia Nolin se produira également au Barrymore's (323, rue Bank), cette fois au milieu d'une brochette d'artistes en nomination aux prix Junos 2017. Ce concert-vitrine, qui réunira plusieurs artistes ottaviens - dont Kalle Mattson, Monkeyjunk, Lynn Miles et Jim Bryson - débute à 20 h. (Entrée : 25 $).

Éparpillé partout

Megaphono, qui depuis 2015 s'applique à faire rayonner la musique émergente d'Ottawa-Gatineau et de l'est de l'Ontario, propose des concerts gratuits, jeudi et vendredi en après-midi, au Bar Robo, au Pressed Cafe, à la Elmdale Tavern ainsi qu'au Record Centre.

Trois établissements gatinois participent cette année aux festivités. Mercredi, en soirée, le Minotaure accueillera les bandes King Kimbit, Atherton et Cody Coyote (10 $) ; Le Petit Chicago hébergera Lucila Al Mar, Malak et Minotaurs (10 $) et Le Temporaire réceptionnera Pippa, Un Blonde et Lido Pimienta (12 $). Pop Montréal propose sa vitrine au PDA Project

Au centre-ville d'Ottawa, le Zaphod Beeblebrox, le Dominion Tavern, le Babylon, le St. Alban, le Atomic Rooster, le House of TARG, le Black Squirrel Books & Expresso et le Gallery Recording Studio accueillent chacun entre trois et cinq groupes, généralement réunis par un même genre musical. Ainsi, le Irene's Pub propose une soirée à saveur folk folk, vendredi soir, tandis que l'organisme Pop Montréal présente trois trouvailles.

Carrefour de l'industrie

Megaphono veut s'imposer comme un carrefour non seulement pour les amateurs de découvertes mais aussi pour les professionnels.

À cette offre de spectacles s'ajoute donc une série d'ateliers et conférences, quant à eux donnés en avant-midi, tout au long de ces trois jours.

Des agents, étiquettes de disques, tourneurs, producteurs de musique pour le cinéma et la télévision et autres représentants de l'industrie du Canada et des États-Unis ont été invités à participer à ce festival, qui multipliera les occasions de rencontres avec les artistes de la région.

Renseignements, horaire et billets : www.megaphono.tv