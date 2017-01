Vincent Leclerc renoue avec la Catapulte

M. Leclerc - qui incarne Séraphin Poudrier dans Les Pays d'en haut - dit avoir « tout naturellement » accepté d'enfiler ce costume car c'est avec la Catapulte qu'il fit ses premiers pas sur scène (dans les productions Le Rêve totalitaire de dieu l'amibe, Faust : Chronique de la démesure et Iphigénie en trichromie), à l'époque où il fréquentait l'université d'Ottawa, où il a décroché son diplôme en théâtre.

« C'est avec un immense plaisir que j'ai accepté ce rôle [de porte-parole]. Mais soyons honnêtes, c'est un geste tout à fait égoïste de ma part [que de] renouer [...] avec une compagnie que j'ai vu venir au monde et qui était à l'époque synonyme d'audace, d'irrévérence et de relève », s'est-il réjoui.

« Je constate avec fierté qu'[elle] est aujourd'hui beaucoup plus. Elle a gagné en maturité, en ambition et en pertinence. Elle voyage aussi et porte maintenant sa parole et ses réflexions partout au pays, autant auprès des jeunes que des adultes. Et elle est tout aussi reconnue comme une rassembleuse d'artistes établis que comme carrefour pour une relève plus que jamais libre pensante », a poursuivi le comédien.

Grand soirée en juin

La Catapulte profitera de 2017 pour se pencher sur ce qui a été accompli durant ce quart de siècle. Plusieurs événements entoureront ce 25e anniversaire, dont une grande soirée de célébration se tiendra le 1er juin à La Nouvelle Scène. Celle-ci réunira les trois directeurs artistiques successifs de la compagnie : Patrick Leroux, Joël Beddows et Jean Stéphane Roy, au côté de Vincent Leclerc et d'autres « personnalités marquantes ».

La compagnie ottavienne accueillera cette année la Ligue Nationale d'Improvisation (du 6 au 8 avril) ainsi que la présentation de Les Passants de Luc Moquin (du 23 février au 12 mars), pièce coproduite par la Great Canadian Theatre Company, qui s'inscrit aussi dans le cadre des 150 ans du Canada. D'autres événements seront annoncés plus tard.

C'est le 13 juin 1992, durant le Manotick Fringe Festival, qu'eut lieu la Première du spectacle D'amour de cul. Ce collage de textes signé Michel Garneau et mis en scène par Patrick Leroux allait donner naissance au Théâtre la Catapulte.

Vincent Leclerc a obtenu le Prix Gémeaux du Meilleur premier rôle masculin - série dramatique saisonnière pour son interprétation de Séraphin.