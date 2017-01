Partenariat inédit entre Robert Lepage et le Théâtre du Soleil

Jamais encore, en 53 ans d'existence, la prestigieuse troupe d'Ariane Mnouchkine n'avait été confiée à un autre metteur en scène.

Le spectacle présenté comme une trilogie retracera l'histoire du Canada sans omettre les épisodes les plus sombres de ces deux derniers siècles. Il évoquera notamment la relation fraternelle entre le peuple Huron et l'acteur shakespearien Edward Kean, mais aussi les quelque 150 000 enfants autochtones envoyés en pensionnats par les autorités gouvernementales dès le milieu du XIXe siècle, les femmes autochtones disparues et assassinées ou encore l'histoire du tueur en série Robert Pickton.

Il s'agit d'une coproduction entre Park Avenue Armory, Ex Machina et le Théâtre du Soleil qui ne s'inscrit pas dans les commémorations du 150e anniversaire de la Confédération, précise Édouard Garneau d'Ex Machina.

Des équipes artistiques des deux côtés de l'Atlantique ont été réunies ces dernières semaines pour travailler sur ce projet inédit alors que les comédiens du Théâtre du Soleil poursuivent actuellement les représentations d'Une chambre en Inde à Paris.

Ils bénéficieront d'une relâche exceptionnelle en février pour une session de répétitions avec Robert Lepage, « à qui Ariane, qui l'admire infiniment, a demandé de travailler avec la troupe, » dévoile le site Internet du Théâtre du Soleil.