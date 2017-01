Le souffle de faire dire  de Michel Ouellette

Valérie Lessard

Le Droit Le Droit Suivre @valerie_lessard

C'est une affaire de souffle. Celui d'une adolescente : Di, qui se raconte sans fard. Celui d'un dramaturge et poète, aussi : le Franco-Ontarien Michel Ouellette, qui lui prête sa plume. Puis celui d'une comédienne : Céline Bonnier, qui, elle, donnera corps et voix à Di, lors de la mise en lecture de la pièce, les 11 et 12 janvier, à La Nouvelle Scène.