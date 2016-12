Faire sa place, du haut de ses talons

Lauréate de six prix Tony en 2013, la production réunit notamment les créateurs Harvey Fierstein (livret) et Cindy Lauper (musique et paroles), qui en est à sa première expérience sur Broadway. Inspirée de faits vécus, Kinky Boots raconte l'histoire de deux hommes : Simon (J. Harrison Ghee, mémorable), alias Lola, une exubérante drag queen rejetée par son père qui voulait faire d'elle un boxeur professionnel ; et, Charlie (Curt Price, convaincant), héritier de l'entreprise familiale, Price and Sons, une fabrique de chaussures pour homme située à Northampton, en Angleterre, qui est au bord de la faillite.

Charlie rencontrera Lola à Londres par hasard, celle-ci l'inspirant à réinventer complètement sa collection - au diable le bon vieux soulier classique de cuir brun - pour créer des cuissardes hautement sexy, le mot étant un euphémisme.

Au centre d'un décor (David Rockwell) rappelant un atelier se trouve une immense structure munie d'un escalier, ce qui permettra d'alterner entre les aventures de Charlie et celles de Lola. Dès la première scène, le ton est donné, une dizaine de chanteurs qui forment le personnel de Price and Sons enfilent à folle allure trois chansons aux rythmes dansants pour ensuite céder le plancher à Lola et ses « anges », des drag queens qui en mettront plein la vue et les oreilles.

Attention «extrême» réclamée du public

Tout au long du spectacle, l'attention du spectateur sera en mode « extrême » tant l'action occupe sans arrêt l'espace scénique.

Lorsque Lola et ses anges expliquent à Charlie et son équipe à quoi doivent ressembler des bottes « kinky » dans la chanson Sex Is In The Heel, les cris et les applaudissements de la foule exploseront pour saluer les prouesses vocales et physiques des comédiens tous brillamment dirigés par Jerry Mitchell qui signe la mise en scène et les chorégraphies.

Les dialogues, parfois crus, souvent à double sens, provoqueront par ailleurs bien des rires dans la salle.

Malgré la remarquable performance de l'ensemble de la distribution, J. Harrison Ghee vole littéralement la vedette. Il insuffle à Lola un charisme et une prestance qui frappent l'imaginaire, sans oublier Simon à qui il sait rendre une touchante vulnérabilité. Et que dire de sa voix riche et puissante qui frôle la perfection à toutes les notes.

Dans les comédies musicales, être soi-même, croire en ses rêves, ne pas juger, accepter la différence et ne jamais baisser les bras sont autant de messages qu'on nous enfonce trop souvent sans nuances dans la gorge. Ici, Cyndi Lauper enrobe de son excentricité ces leçons les plus prévisibles, faisant de chaque chanson un hymne à la vie qu'on ne peut s'empêcher de vouloir célébrer et qui très certainement inspirera quelques résolutions du Nouvel An.

Quant aux sublimes bottes créées par Gregg Barnes, nul doute qu'elles donneront furieusement l'envie à plusieurs de faire quelques achats...