Un Noël tricoté par Boucar Diouf et l'OSM

Scientifique de formation, on connaît Boucar pour son humour tout en finesse et son sens de l'à-propos véhiculant des messages souvent teintés d'humour et toujours pertinents sur la vie moderne et ses acteurs. Mais l'humoriste possède aussi une autre corde à son arc: c'est un conteur naturel et le vendredi 30 décembre, 19h30, à Radio-Canada, il nous offre un Noël métissé serré. À sa manière, il nous racontera la bombance bien arrosée, les rois mages, les chansons, le village planétaire et l'apport de l'autre, les visites et la nostalgie de la famille, vu par un jeune homme venu du Sénégal, ayant fondé une famille en Gaspésie et ayant su s'implanter dans le coeur des Québécois.

En accompagnement aux propos de Boucar prénommé comme son grand-père Diouf, les musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction de Jean-François Rivest, interpréteront quelques classiques dont la Farandole / L'Arlésienne de Bizet, des extraits de Casse-Noisette de Tchaïkovski.

L'auteur-compositeur-interprète Patrice Michaud et le groupe Le Vent du Nord font également partie du spectacle qui se terminera sur une percutante finale de percussions africaines. Diffusé également à ARTV, le samedi 7 janvier, 21h.