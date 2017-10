Tom Petty serait décédé d'un arrêt cardiaque

Le musicien de 66 ans a été retrouvé dans sa maison de Malibu, en Californie, inconscient et sans pouls, selon des sources policières anonymes citées par TMZ.

Il ne montrait aucune activité cérébrale et «la décision a été prise de débrancher le respirateur artificiel», a précisé TMZ sur Twitter.

Les représentants de Tom Petty n'ont pas donné suite immédiatement.

Tom Petty --qui est connu pour des chansons comme «American Girl», «Don't Come Around Here No More» et «I Won't Back Down»-- vient d'achever une tournée célébrant les 40 ans de son groupe les Heartbreakers.