Shania Twain: Now *½

Passons outre la pochette (son soutien-gorge et ses gants à motif léopard...). L'Ontarienne de 52 ans se lance surtout, ici, dans une irrécupérable mésaventure pop. Twain a beau flirter avec une touche de reggae (aseptisé, sur Swingin' With My Eyes Closed), des effluves rétro (You Can't Buy Love) ou avec un banjo aux accents country (question de rappeler d'où elle vient, quand même, sur Home Now et Life's About To Get Good), tout sonne superficiel, artificiel, sur cette galette. Ce ne sont pas tant les thèmes abordés, qui auraient pu être porteurs, que la manière de les traiter qui manque cruellement de mordant, voire d'âme, y compris quand elle prétend être remise de son divorce (I'm Alright). Bref, on s'ennuie (presque) de Man, I Feel Like A Woman, c'est dire...