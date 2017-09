Souvenirs de la marée basse, par Chantal Thomas *** 1/2 

Maud Cucchi

CRITIQUE / S'il fallait relever une thématique dans cette rentrée littéraire, cru automne 2017, la place accordée aux figures maternelles y prédomine nettement. Aux mères perverses et jalouses d'Amélie Nothomb (Frappe-toi le coeur) et d'Eva Ionesco (Innocence) s'ajoute la mère mystérieuse et grande nageuse de Chantal Thomas dans Souvenirs de la marée basse. Autant de manières feutrées d'approcher l'intimité des femmes qui leur ont donné la vie, puis entourées, voire étouffées, les laissant toujours fascinées.