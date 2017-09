Retour à Kinsbridge pour Ken Follett

Valérie Lessard

Le Droit Le Droit Suivre @valerie_lessard Après y avoir fait ériger une cathédrale par ses personnages des Piliers de la Terre tiraillés entre le Bien et le Mal au XIIe siècle, et après avoir fait de la ville le décor de luttes à finir entre tradition et modernité au XIVesiècle dans Un monde sans fin, Ken Follet retourne à Kingsbridge. Entre libertés (notamment de croyances) et intolérances religieuses, il y fait cette fois brûler (littéralement, sous les pieds de certains hérétiques et traîtres) Une colonne de feu.

Le prolifique écrivain britannique avait à peine mis un point final à son foisonnant Siècle (sa saga en trois tomes sur le XXe siècle) qu'il s'intéressait déjà aux espions d'Élisabeth 1êre, aux prises avec les partisans de Marie Stuart, reine des Écossais et prétendante au trône anglais. « Très vite, je me suis demandé si mes recherches sur les services secrets d'Élisabeth pouvaient me ramener à Kingsbridge. Car Kingsbridge a fini par devenir le symbole de l'Angleterre et des changements qui ont secoué le pays au cours de notre histoire, pour moi comme pour les lecteurs », relate Ken Follett.