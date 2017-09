L'espion venu d'hier pour parler d'aujourd'hui

De la chute de Saïgon en avril 1975 au tournage d' Apocalypse Now , le livre de Viet Thanh Nguyen Le Sympathisant revisite tout l'imaginaire développé autour de la guerre du Vietnam et ses contrecoups avec une lucidité décillante.

Tout en redonnant une voix aux siens, l'auteur, dont le roman a été couronné d'un prestigieux Prix Pulitzer en 2016, fait écho à l'actualité : il est question d'immigration, d'intégration, de conflits armés, de tyrans, de lavages de cerveau, de séances de torture, d'intégrisme idéologique.

« Toute idéologie est condamnée à se corrompre par elle-même. De tout temps, plusieurs pays ont commis des crimes autant au sein de leurs frontières que par-delà au nom de leur liberté et de leur indépendance... Ça continue encore aujourd'hui, d'ailleurs », rappelle Viet Thanh Nguyen. Et ce, pas seulement sur le plan collectif, fait-il valoir du même souffle.

« Chacun devrait prendre conscience de sa propre capacité à être corrompu, à se manipuler pour se convaincre soi-même que ses idéaux valent mieux que ceux des autres et ainsi valider les abus qu'on leur fait subir. »

Tiraillé entre Est et Ouest, entre communisme et capitalisme, entre révolution et trahisons, entre convictions et culpabilité, Le Sympathisant de Viet Thanh Nguyen v(o)it double.

La plume de l'auteur de 46 ans, elle, oscille entre reconstitutions historiques, confessions, roman d'espionnage et satire politique, autour de son personnage manipulateur, affabulateur, misogyne, mais mémorable malgré tout.

Alors que Saïgon tombe, un général et son capitaine (ledit Sympathisant) doivent choisir qui pourra évacuer la ville à feu et à sang et s'exiler vers les États-Unis avec eux. Or, le capitaine est un agent au service des Soviétiques qui, une fois installé en Californie, poursuivra sa lutte sur plus d'un front, et non sans faire de victimes afin de garder sa réelle identité secrète. Au point de parfois lui-même douter de qui il est vraiment...

Double identité

Viet Thanh Nguyen avait quatre ans lors de la chute de Saïgon. Dans la foulée, sa famille a fui le Vietnam pour s'établir aux États-Unis. Il y a grandi en ne s'y sentant jamais « totalement authentique », ni en tant que Vietnamien d'origine, ni en tant qu'Américain d'adoption. « Il m'a fallu du temps pour assimiler ce qui était arrivé à ma famille. Même si je n'ai pas été un témoin direct de la guerre, elle m'a façonné de plus d'une manière... »