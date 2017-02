Clameurs et chuchotements au SLO

La 38 e édition du Salon du livre de l'Outaouais (SLO) se déclinera entre clameurs et chuchotements.

La romancière Suzanne Aubry, l'économiste-chroniqueur Ianik Marcil et l'écrivain français Jacques Saussey, spécialiste du genre policier, complètent la liste des invités d'honneur du prochain SLO. Leurs noms ont été dévoilés à la presse, mercredi à la Galerie Montclam.

Ces trois auteurs viennent grossir les rangs des invités d'honneurs annoncés en décembre : le dramaturge franco-ontarien Michel Ouellette, le caricaturiste du Droit Guy Badeaux (Bado, à qui sera consacré une exposition rétrospective de ses 35 ans au sein du journal), l'auteur jeunesse Richard Petit, l'anthropologue Serge Bouchard, ainsi que la cinéaste et auteure Anaïs Barbeau-Lavalette, quant à elle désignée présidente d'honneur du prochain SLO, qui se déroulera du 23 au 26 février au Palais des congrès. Voilà pour la clameur.

Les organisateurs en ont profité pour annoncer la visite d'une pléiade de plumes de talent, ainsi que plusieurs personnalités s'étant démarquées dans la veine littéraire, dont l'humoriste Lise Dion et les rappeurs Biz et Manu Militari.

Au total, le salon attend près de 500 auteurs. Dont Chrystine Brouillet, India Desjardins, Sophie Faucher, Jean-Louis Grosmaire, Loïse Lavallée et Patrick Senécal. Sans oublier les auteurs de la région : Éric Charlebois, Eddy Garnier, Julie Huard, Lisa L'Heureux et Valérie Perreault, etc.

Parmi eux : 164 créateurs jeunesse. Qui, d'Ari Cui Cui à Pierre-Yves Villeneuve en passant par Andrée Poulin, Natalie Choquette, Simon Boulerice, Daniel Coutu et Tristan Demers, animeront l'une ou l'autre des 75 activités destinées au jeune public, sur les scènes du Salon, a souligné mardi sa directrice générale, Anne-Marie Trudel.

Parmi les activités prévues hors les murs, Richard Petit, cinq confrères et une héroïque souris (Géronimo Stilton) partiront à la rencontre de 2800 élèves disséminés dans une vingtaine d'écoles de la région, des deux bords de la rivière des Outaouais.

Rendez-vous de la BD

Rappelons que le Salon hébergera cette année le Rendez-Vous de la BD de Gatineau, qui a dû déménager en raison de travaux dans la Maison du citoyen.

Jean-Paul Eid, Jimmy Beaulieu et Christian Quesnel seront les porte-étendards de cette 14e édition du Rendez-Vous. Ses invités ne seront pas confinés en un même lieu, mais disséminés à travers le Salon. De grands phylactères serviront de signalétique pour indiquer aux bédéphiles les kiosques et espaces d'animation liés au Neuvième Art, a expliué le vice-président du CA du Rendez-Vous, Hugo Thivierge

Nouveautés

La 38e édition du SLO, qui se déroulera du 23 au 26 février, a bonifié plusieurs composantes de sa programmation. Parmi les nouveauté, on ajoutera une scène « minuscule », baptisée L'Apostrophe, où les visiteurs pourront se faire chuchoter des poèmes à l'oreille. Une façon amusante de faire écho au thème du salon, Intime et public.

Les festivaliers qui voudraient ensuite partir à la découverte de nouvelles voix littéraires pourront le faire par l'entremise de « parcours littéraires ». Grâce à un nouveau partenariat avec l'Association des libraires du Québec, d'authentiques libraires joueront aux guides touristiques d'un kiosque à l'autre, en partageant leurs coups de coeur.

Fuite théâtrale

Un autre nouvelle collaboration se distingue : cellle qui unit le SLO et le Théâtre français du Centre national des arts. Le CNA produira une lecture-spectacle du récit La femme qui fuit, pour lequel Mme Barbeau-Lavalette a reçu plusieurs récompenses, dont le Prix des libraires. Ses mots, lus par la comédienne Catherine de Léan, résonneront à la Salle jean-Despréz, le 24 février à 19 h

Bibliothèque et archives Canada (BAC) se greffe pour la première fois au Salon, en proposant une table ronde animée par l'auteure (et présidente du CA du SLO) Catherine Voyer-Léger. Fanny Britt, entre autres, y participera. L'animateur radio-canadien Philippe Marcoux partagera quant à lui ses coups de coeur avec l'archiviste en chef de BAC, Guy Berthiaume.

Un volet de la programmation du SLO est spécialement consacré au 150e anniversaire de la confédération canadienne. Des auteurs « d'un océan à l'autre » participeront à de multiples discussions, parmi lesquels Kim Thúy, Herménégilde Chiasson, Naomi Fontaine, YinG Chen et le scientifique Jean Lemire.