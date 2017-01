Ma branche préférée, par Mireille Messier et Pierre Pratt *** 1/2 

Au lendemain d'une tempête de verglas, une fillette constate, désemparée, les dégâts: plusieurs branches cassées jonchent le sol glacé. Dont sa préférée. Celle grâce à laquelle elle rêvait haut, et loin, et grand, entre autres parce qu'elle avait l'habitude de s'y percher.

Or, sa branche a du potentiel lui mentionne M. Félix son voisin, qui a l'habitude de récupérer du bois pour en faire différents objets. Il suffit donc d'avoir un peu d'imagination, de la patience et les bons outils (!) pour donner une seconde vie à ce qui est bien plus qu'un simple bout de bois pour la gamine.

À deux, Mireille Messier (texte) et Pierre Pratt (illustrations) signent un vibrant hommage à l'entraide, non seulement entre voisins, mais aussi entre générations. Ils mettent de plus en valeur le travail manuel et l'art de recycler ses rêves en faisant contre mauvaise fortune bon coeur... et preuve de créativité!

Dans sa version originale anglaise, Ma branche préférée a été finaliste au prix littéraire du Gouverneur général, dans la catégorie littérature jeunesse - livres illustrés, l'an dernier.