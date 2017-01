 Regards croisés sur Nelly Arcan et l'écriture intime 

Il s'avère touchant de lire certains témoignages sur l'impact que Nelly Arcan a eu sur celles et ceux qui l'ont découverte par le biais de ses livres. Mais ce sont indiscutablement les «intermèdes» très personnels et sentis que signe Claudia Larochelle, l'amie d'Isabelle Fortier, mieux connue sous son pseudonyme de Nelly Arcan, qui font la véritable force de ce titre. M me Larochelle réussit, avec la pudeur et le respect empreints de toute l'affection qu'elle éprouvait pour son amie, à rendre compte de la femme complexe qu'elle était par petites touches impressionnistes et des plus émouvantes.

Les Réflexions sur la vie et l'oeuvre de Nelly Arcan colligées par Claudia Larochelle (VLB) regroupent des textes signés par des proches, journalistes et artistes qui sont entrés en contact avec Nelly Arcan, soit parce qu'ils l'ont côtoyée dans son quotidien, soit parce qu'ils l'ont lue. La femme de théâtre Marie Brassard y réfléchit sur son travail avec Sophie Cadieux sur La fureur de ce que je pense (spectacle qui sera repris en mai prochain, au Centre national des arts); la romancière Nancy Huston, sur les sujets dont elle aurait aimé discuter avec elle, si elle avait pu la rencontrer. Pierre Thibeault, qui l'a embauchée comme chroniqueuse au Ici , la décrit comme « une géante aux pieds d'argile ». D'un témoignage à l'autre, il est donc question de féminité, de corps, de mère, de père, de rapport à la fiction, de suicide, de cosmos, entre des extraits de Putain , Folle , Burqa de chair fort soigneusement sélectionnés et insérés entre les différentes interventions.

L'essai de la professeure de l'université Carleton Patricia Smart relève de l'exercice plus dense et intellectualisé. Il a néanmoins l'avantage de jeter un éclairage beaucoup plus global - et fort pertinent - sur la prise de parole des femmes d'ici, d'hier à aujourd'hui, c'est-à-dire de la fondatrice des Ursulines à Québec, Marie de l'Incarnation, à Nelly Arcan, en passant par les échanges épistolaires de Julie Papineau, entre autres.

L'ouvrage publié chez Boréal dresse un portrait éloquent et éclairant de la manière que les femmes ont eu, au fil des époques, de se dire, de témoigner de leur monde et de se construire par le biais de l'écriture, que cette dernière prenne la forme de lettres et correspondances, de journaux intimes, d'autobiographies ou d'autofiction. Tantôt tendu vers l'autre ou tourné vers soi, l'intime s'écrit et s'écrie en écho à l'air du temps, se faisant il va sans dire plus mystique chez Marie de l'Incarnation, mais plus revendicateur, voire carrément rebelle chez d'autres (Henriette Dessaulles et Joséphine Marchand), ou plus nihiliste comme dans le cas de Nelly Arcan. Patricia Smart se penche ainsi sur les écrits de Joséphine et Hortense Cartier, les filles de l'homme politique et avocat Sir George-Étienne Cartier, tout comme ceux de Gabrielle Roy et de Claire Martin, notamment, non seulement pour les mettre dans leur contexte, mais surtout pour déterminer ce qu'ils révèlent de leur propre perception de leurs rôle et place dans la société.