Roche, papier, roman... de l'amour

Ainsi, alors que Peggy dans les phares atterrit sur les tablettes des librairies des deux côtés de l'Atlantique, Marie-Ève Lacasse s'accorde non seulement le droit de renouer -avec brio - avec l'écriture romanesque sous son véritable nom, mais aussi celui d'être femme, libre et amoureuse.

Dix ans séparent Peggy dans les phares des deux romans qu'elle a signés Clara Ness (Ainsi font-elles toutes et Genèse de l'oubli). Dix ans au cours desquels «beaucoup de choses ont changé» dans la vie de journaliste, conceptrice publicitaire, libraire de la Gatinoise qui s'est installée à Paris en 2003 pour y poursuivre ses études - et notamment articuler son mémoire de maîtrise autour du poète, photographe et écrivain français Denis... Roche! Elle s'est mariée, a eu un enfant, s'est divorcée, aussi. Avant de tomber amoureuse de nouveau, et que Mlle Roche la confronte à sa vraie nature.

«Opter pour le pseudonyme de Clara me permettait de m'inventer une vie d'écrivaine, comme si Marie-Ève ne le méritait pas. Comme si je n'assumais pas qui j'étais», confie sans fard l'auteure de 34 ans, lors d'une entrevue réalisée par Skype.