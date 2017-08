2Frères en or

Erik et Sonny Caouette, ces 2Frères qui ont réussi l'exploit d'écouler leur tout premier disque, Nous autres , à plus de 120 000 exemplaires, participent ce jeudi à leur tout premier festival en Outaouais.

Le Festival de montgolfières de Gatineau accueille le duo folk rock - et tous ses complices - à 20 h, au parc de La Baie, en cette journée inaugurale de sa 30e édition.

Même plus de deux ans après la sortie de ce disque - qui continue de trôner au palmarès des ventes (il était toujours en troisième position des meilleurs vendeurs francophones au Québec, la semaine dernière) - la vie demeure une course pour les frères Caouette.

Dès qu'ils trouvent un peu de temps libre, entre deux concerts, les frangins se précipitent en studio, où ils enregistrent lentement mais sûrement leur tout nouvel album, explique l'aîné des frangins, Erik, 28 ans. Le processus a débuté l'an passé, au fil de sessions d'écriture, « Steve [Marin], Sonny et moi, trois gars enfermés au chalet », mais l'enregistrement « s'est concrétisé dans les derniers mois ».

Les fans du tandem originaire de Chapais ont pu découvrir le 15 août dernier Comme avant, la première chanson de ce nouveau disque. Son titre a déjà été choisi, mais Erik Caouette préfère stratégiquement ne pas le dévoiler trop tôt avant sa sortie, prévue le 10 novembre.

Grandes complices depuis le début de l'aventure des 2Frères, les stations de radio commerciales se sont empressées de faire tourner cet extrait sur leurs ondes. En 2016, la fratrie est même devenue « l'artiste » francophone le plus diffusé à la radio au Canada - et pas seulement au Québec - selon les chiffres de la firme d'analyse Mediabase.

Transparence

Quoi qu'il en soit, affirme Erik Couette, le succès n'a rien changé au duo, qui fonctionne avec la même équipe de collaborateurs. Or, s'il faut souligner la qualité des harmonies vocales du groupe, 2Frères doit largement son succès à son approche simple et sans prétention de la musique. Il doit sa popularité à une forme de transparence - ce mélange redoutablement efficace d'humilité et d'exhibitionnisme - puisque Nous autres égrenait une collection de diapositives de la vie des frangins : voici qui on est, ce qu'on fait, et c'est à prendre ou à laisser.

Pas de changement, de notre côté : voici précisément ce que clame le nouvel extrait. Il a été écrit et composé par Steve Marin, qui se réjouissait d'observer à quel point le succès du groupe n'avait en rien altéré la simplicité des deux frères.

En dépit de leur disque platine et des deux statuettes raflées au gala de l'Adisq en 2016 (un Félix pour le groupe de l'année, un autre pour l'album pop de l'année), Erik et Sonny sont restés exactement Comme avant, si ce n'est qu'ils ont un peu plus d'argent au fond des poches, écrit Marin.

Or, les 2Frères, il les connaît bien : il était déjà derrière la console pour la moitié des chansons du premier album (l'autre moitié de la réalisation avait été confiée à Stéphane Dussault, le bassiste des Respectables) et qui avait aussi composé les mélodies de trois chansons, a pris en main la réalisation du nouvel album.

Le tandem a conservé l'essentiel de son équipe d'amis-collaborateurs (dont Alexandre Poulin et Amélie Larocque) et la façon de travailler ensemble, tant sur scène qu'à l'écriture, ne diffère pas vraiment non plus, reconnaît l'aîné des Caouette. « Les chansons parlent encore de nos valeurs. On le fait un peu différemment, mais ça reste du 2Frères. »

Mais pourquoi changer, alors que « le succès, c'est quelque chose de très éphémère. Il nous est tombé dessus, mais, pour nous autres, c'est important de rester groundés » et « fidèles à ce qu'on est dans la vie », promet-il. En fait, l'ampleur de cet engouement ne cesse de surprendre les frangins, qui ont été invités à se produire à Paris et dans un festival suisse, l'an dernier. « On ne réalise pas vraiment ce qui se passe, on fait juste en profiter. Mais le succès, ce n'est pas tangible : on sait que tout est à recommencer pour le deuxième album, et on n'est pas sûrs si les gens vont l'adopter. Alors, on essaie de ne pas le réaliser, finalement. »

Rupture

Le seul changement notable dans la vie du groupe est survenu en mai dernier. Il s'agit de la séparation - amicale - entre Erik et Marie-Pier Arès, la gérante du groupe, avec laquelle il était marié. « On n'est plus 'ensemble' mais on travaille toujours ensemble, elle nous suit encore en tournée. En fait, on travaille même mieux qu'avant », précise-t-il. Le fait d'avoir « mis la vie personnelle de côté pour se concentrer sur la relation professionnelle, ç'a beaucoup amélioré note relation. Je dirais même que ç'a amélioré la dynamique du groupe », soutient le chanteur.

Quant au « foin » au fond des poches, ils n'en ont en réalité pas tant que ça, tempère Erik Caouette, en rappelant que les profits sont partagés en bande, dilués par le fait qu'« on a pris dès le début la décision d'être une grosse équipe de tournée. On pourrait n'être que trois sur scène, mais on est sept sur scène », rappelle-t-il en mentionnant que la gang ne se déplace pas sans sa garde rapprochée - directeur de tournée, éclairagiste, sonorisateur, roadie, gérante, etc. « Je suis comme M. et Mme Toutlemonde, surtout depuis ma séparation : faut que je compte les cennes à la fin du mois... »

Émission spéciale

En passant : l'animateur Herby Moreau a suivi une bonne partie de l'intense tournée (plus de 150 spectacles à travers le Québec) et ascension fulgurante des frères Caouette.

La première de l'émission Vie de tournée consacrée à 2Frères sera diffusée à l'antenne de Canal Vie ce même jeudi 31 août, à 20 h. Festivaliers, préparez vos enregistreurs...