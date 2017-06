Life Is Good, par Flogging Molly ***

Le chanteur-guitariste Dave King (Irlandais de souche) est plus que jamais déterminé à réveiller les masses. S'il illumine de ses sourires en forme de harpe les mélodies les plus enjouées (There's Nothing Left, l'hypercuivrée Welcome to Adamstown, mais pas la pièce-titre, à l'amertume très Waterboys-ienne), il sait aussi faire grincer des cordes plus politiques. Hymnes anti-défaitisme, et anti-somnolence, Reptiles (We Woke Up) et The Hand of John L. Sullivan (référence au boxeur, figure héroïque des fighting Irish-américains) sonnent le tocsin de la révolte. On a connu le septet plus survolté, mais rarement aussi fin mélodiste. L'album a été enregistré à Dublin, sous la houlette de Joe Chiccarelli (U2, White Stripes, Frank Zappa). Sa touche folk celtique est plus manifeste.