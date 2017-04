Memories... Do Not Open, de The Chainsmokers**

Porté par leur plus récent simple, Paris, et Something Just Like This, leur plutôt énergisante collaboration avec Coldplay, Andrew Taggart et Alex Pall inscrivent leur première galette entre amours déçus et réflexions sur la gloire. Or, on plonge dans leurs souvenirs de jeunesse et espoirs d'aujourd'hui sur des airs de déjà-entendus. Mise à part Emily Warren sur My Type (et encore!), les interprètes féminines seraient interchangées qu'on n'y verrait que du feu. Les inconditionnels se couleront dans leurs ambiances électro-pop, bidouillées pour faire chalouper plus que sauter sur un plancher de danse (les accents plus rock de Break Up Every Night sont ici l'exception confirmant la règle). Les autres s'ennuieront vite, tant tout y est presque du pareil au même.