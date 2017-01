Nuda, par Andrea Ramolo *** 1/2

Nuda a été composé dans la douleur des remises en questions, à une période où Andrea Ramolo se résolvait à «dire adieu à la femme qu'[elle] croyait être», et apprenait à balayer ses «lambeaux» perdus. Ce poignant Nuda capture précisément son combat identitaire.

Ce disque «folk noir» où perlent les guitares indolentes, aux mélodies plus délicates que graves, a la densité des voyages intérieurs. À la réalisation, le guitariste des Cowboy Junkies, Michael Timmins, s'assure que les yeux sont secs et les vibrations caressantes.

L'auteure-compositrice apprivoise le vide (Edge of Love) et le trop-plein (You're Everywhere); trouve le réconfort dans sa langue maternelle (Caruso, en italien); panse ses plaies dans les étreintes vocales (dont Hey Hey Hey, duo particulièrement réussi avec Andy Maize); et finit par émerger (Coming Out). Sur Da Sola, en revanche, la chanteuse est complètement seule pour réinterpréter les 10 mêmes chansons, en version acoustique.