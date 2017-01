11 Short Stories Of Pain & Glory, par Dropkick Murphys ***1/2 

Et une furieuse envie de se pitcher dans la neige, à défaut de foule consentante. La bande (avec un nouveau cornemuseux, Lee Forshner) propose 11 vignettes rageuses.

On écartera trois rengaines peu goûtues - dont la reprise (vivifiée) de You'll Never Walk Alone, tirée de la comédie musicale Carousel de Rodgers and Hammerstein (1945) - pour mieux s'enthousiasmer sur la plus «maritime» The Lonesome Boatman, la «Poguesque» First Class Loser, ou la musclée Blood, où l'on jurerait entendre Flogging Molly.

Sur Sandlot, les voilà empiétant sur les plate-bandes «sociales» de leur chum Bruce Springsteen. Paying My Way leur sert d'ode à la désintoxication des jeunes, tandis que la jolie 4-15-13, pas larmoyante malgré la flûte qui porte la mélodie, rend un hommage touchant aux victimes du Marathon de Boston.