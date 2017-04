Rencontr3s croisées pour réinventer le ballet 

Jean Grand-Maître, directeur de l'Alberta Ballet, s'apprête à livrer Caelestis sur une partition commandée expressément à Andrew Staniland; Emily Molnar, du Ballet BC, offrira Keep Driving, I'm Dreaming, sur une musique de Nicole Lizée ; Guillaume Côté, danseur et désormais chorégraphe au Ballet national du Canada signe quant à lui Dark Angels, créé de concert avec le compositeur Kevin Lau.

Le printemps de la danse se conjugue en un trio de premières mondiales, une rareté dans la série Ballet du CNA !

L'annonce de ce projet inusité n'était pas passée inaperçue, l'automne dernier, quand Peter Herrndorf, président et chef de la direction du CNA a annoncé sans ambages : «Dans ce pays, les artistes n'ont pas accès aux outils ni au temps dont ils ont besoin. On veut changer cet écosystème.»

Dont acte. À la faveur d'une campagne de financement nationale pour appuyer la création de nouvelles oeuvres en musique, théâtre et danse, Rencontr3s a vu le jour dès la prise de fonction d'Alexander Shelley au poste de directeur musical de l'Orchestre du CNA, il y a deux ans.

«À son arrivée, nous nous sommes demandé que faire pour prendre davantage de risques et devenir une force plus importante dans la création», raconte Cathy Levy. La productrice en danse au CNA avait déjà tenté, en vain, de concrétiser ce projet de co-production entre le département de danse et l'orchestre lorsque ce dernier était dirigé par Pinchas Zukerman. Question de «bon timing» et «d'alignement d'étoiles», l'arrivée de M. Shelley a donné un nouveau souffle à son projet.

«Alexander est arrivé avec des priorités différentes, poursuit Mme Levy. Il avait un intérêt pour la danse et le ballet, et voulait continuer à investir dans les compositeurs canadiens.»

Le concept est simple : commander à trois chorégraphes de ballet des spectacles d'une trentaine de minutes, chacun sélectionnant le compositeur avec qui il souhaite travailler.

La prise de risque, elle, s'avère plus complexe. Comment convaincre un public plutôt habitué aux grands classiques du répertoire en ballet, à s'aventurer à la découverte de créations contemporaines inédites qui ne bénéficient encore d'aucune réputation? En misant sur des chorégraphes aux compagnies déjà plébiscitées par le CNA, croit Mme Levy : le Ballet national du Canada, le Ballet BC et l'Alberta Ballet.

Rencontr3s, comme son nom l'indique, sera le point de convergence de trois des plus grandes compagnies canadiennes de ballet. Et un terrain d'exploration artistique pour chaque participant.

Permettre à un directeur artistique de revisiter ses racines chorégraphiques et d'encourager ses danseurs à repousser leurs limites, renforcer une collaboration entre chorégraphes et compositeurs, enrichir le répertoire des compagnies en leur donnant les moyens de se doter d'une nouvelle création : les arguments ne manquaient pas pour défendre ce projet collaboratif.

Contre l'appauvrissement financier qui menace et évacue les risques artistiques au profit des grosses ficelles commerciales, cet exercice de commande se révèle un excellent levier pour la création et une parenthèse de liberté réjouissante pour les artistes.