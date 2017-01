Nelly, d'Anne Émond ***

CRITIQUE / La réalisatrice Anne Émond propose un portrait en creux (et non pas creux, loin s'en faut) de Nelly Arcan.

Loin du bio-pic traditionnel, son Nelly délaisse la narration chronologique, préfèrant plutôt proposer un portrait, pluriel et fragmenté, de la personnalité qu'il veut honorer. Un travail impressioniste, donc, qui cherche à rendre compte de la personnalité paradoxale de la romancière québécoise autoproclamée Folle et Putain, qui, quelque sept ans après sa mort - un suicide en pleine gloire littéraire - demeure encore une énigme aux yeux de son entourage.

Nelly est un petit univers dense et fracturé, à l'image de Mme Arcan. À tout le moins fidèle à l'image que l'auteure laissait transpirer et imprimer. En se fiant sur ses propres perceptions, celles des gens qui l'ont côtoyée, et les reflets que Nelly Arcan a renvoyé d'elle-même en se couchant sur papier, Anne Émond se lance dans un parcours sinueux entre les multiples reflets d'une auteure qui, tout à la fois bavarde et secrète, a gardé un voile entre la part de son oeuvre qui relevait de la fiction et de la sincérité.

D'où la proposition, pleienement assumée, d'Anne Émond de construire son film autour des fissures et des ambiguités d'Arcan. Le spectateur est «baladé» au sein d'une galerie de portraits fragmentaires. On suit Nelly à différentes époques de sa vie . Plurielle, mais toujours en proie à ses démons, le doute et la dépendance (que ce soit à la coke, à la séduction, au sexe ou au succès). Ces démons servent de constante et de fil conducteur.

Dans un lancinant mouvement de va et vient, se succèdent donc l'adolescente insécure, prise au piège d'un amour toxique, la femme conquérante, voire fatale, collectionneuse de corps masculins; la jeune créatrice dont la densité littéraire fascine; la vedette littéraire adulée, mais pas plus heureuse, car obnubilée par la crainte d'un échec ultérieur; la femme de tête et la femme de corps, parfois victime de sa propre enveloppe charnelle et des (en)jeux de séduction. Au-dessus de ces facettes plane la voix off, au ton neutre, de l'auteure, qui, depuis son ciel étoilé, reprend des bribes de son oeuvre. Ces fragments servent à motiver, ici, un geste ou un regard, là, le vide immense qui semble l'habiter à tout instant.

Ces courts extraits viennent puncher, sans l'alourdir, le film. C'est même un de ces atouts remarquables, alors que le passage d'un objet littéraire à l'écran est un exercice périlleux, et souvent malheureux, les deux médiums n'étant pas si facilement solubles l'un dans l'autre. Les silences et le non-dit se veulent néanmoins plus révélateurs que le «dit ou publié».