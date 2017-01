Capter les éclats d'une étoile filante

À l'annonce du suicide de Nelly Arcan, pourtant, Anne Émond s'est elle-même étonnée de sa réaction.

«À ma tristesse s'est mélangée une grande colère, relate-t-elle. J'étais vraiment fâchée de voir une autre de nos voix artistiques fortes, comme Hubert Aquin [dont la prise de parole imprègne son premier long métrage, Nuit #1] et Dédé Fortin partir comme ça. Je l'ai pris personnel, parce que je voulais croire qu'il était quand même possible d'être femme et artiste chez nous!»

Un projet «casse-gueule»...

La trentenaire était consciente qu'elle s'attaquait à son «projet le plus risqué à ce jour» et «pas mal casse-gueule», dès lors que la productrice Nicole Robert est embarquée dans l'aventure. «Ne serait-ce que parce qu'un biopic sur quelqu'un de mort depuis si peu de temps relève toujours de l'exercice ultra-délicat», énonce la scénariste et réalisatrice.

Anne Émond s'est attelée à la tâche. En relisant chacun des livres de Nelly Arcan. Elle a rencontré ses amies, son éditeur, sa famille, certains de ses ex, son psychanalyste. «Comme si je préparais un documentaire, quoi.»

Après un an de travail sur son scénario «plus conventionnel et chronologique», elle s'est relue pour arriver au seul constat possible à ses yeux: «C'était franchement mauvais et ennuyant!»

«Même si ça collait à la réalité, je m'étais complètement éloignée de ce qu'elle était, elle: complexe et multiple», explique-t-elle.

La scénariste a donc commencé à éclater son propos, confortée par ce qu'elle avait retenu des entrevues faites avec les gens qui avaient connu la romancière: «Il y avait autant de Nelly que de personnes dont j'avais recueilli le témoignage.»

Petit à petit, elle a développé les quatre facettes de son personnage adulte: la grande amoureuse torturée (inspirée de son roman Folle); l'incontournable Putain; la star qui n'existait que sous les feux des projecteurs; mais aussi l'auteure, qui travaille en solitaire. C'est sans oublier l'adolescente (incarnée par Mylia Corbeil-Gauvreau) qui laisse entrevoir son désir de briller... même si sa mère et sa confidente d'alors semblent tout faire pour qu'elle reste dans l'ombre.

... À la proposition esthétique réfléchie

Pour les besoins de sa cause, Anne Émond s'est inspirée de plusieurs figures féminines tragiques du milieu des arts: Marilyn Monroe, Amy Winehouse, Sylvia Plath, Virginia Woolf, Dalida. Autant de vies «courtes, car trop intenses».

Elle a également visionné de nombreux films d'époque pour tourner la scène de bal où une Nelly glamour et un brin éméchée drague l'auteur de l'heure dans une chorégraphie soigneusement conçue par Manon Oligny.

Elle a regroupé des échantillons de couleurs de peintures pour bien définir avec la directrice photo Josée Deshaies et le directeur artistique David Pelletier les différentes palettes de tonalités dans lesquelles elle voulait faire évoluer chacune de ses Nelly (des gris trash pour l'amoureuse toxique aux ocres chauds pour la vedette, en passant par les teintes froides de la chambre où elle reçoit ses clients).

Elle a réfléchi aux cadrages propres à chaque facette: de haut, souvent, lorsque Nelly va chez son psychanalyste; au ras du sol quand elle pique une crise de jalousie à son amant dans le vestiaire d'une piscine municipale...

«J'avais une idée assez forte de l'esthétique que je souhaitais pour chaque personnage. J'avais minutieusement tout référencé, pour mieux y aller à l'instinct, une fois sur le plateau», confirme la réalisatrice.

Anne Émond a surtout décortiqué les romans de Nelly Arcan, pour en recréer des scènes dans son long métrage, tout en accumulant de manière méthodique les citations sur des thèmes clés: la mort, la peur de vieillir, la beauté, le succès, etc. Ces citations ponctuent son film, tantôt pour renforcer un moment précis, tantôt pour faire le lien entre deux visages du personnage.

La cinéaste est consciente de proposer un long métrage qui, au final, laisse le public avec plus de questions que de réponses. Elle l'assume complètement.

«Ç'aurait été vulgaire, selon moi, de chercher à expliquer en environ deux heures pourquoi elle a fini par se suicider. En mourant, Nelly Arcan est partie avec sa vérité, une vérité que personne ne peut prétendre vraiment saisir...»

Anne Émond soutient que si elle avait connu Nelly Arcan personnellement, elle n'aurait jamais pu, ni eu envie de faire ce film. «Mais après toutes ces années passées par la bande en sa compagnie, je réalise que j'aurais aimé ça, la connaître...»

Elle se dit par ailleurs convaincue d'une chose: «Nelly aurait difficilement composé avec le monde impitoyable dans lequel on vit», notamment à cause de la prolifération et de l'omniprésence des réseaux sociaux.

«Quand on voit circuler les propos méchants pour rien sur Safia Nolin, par exemple, on constate qu'il y a encore pas mal de chemin à faire, par rapport à l'image des femmes», déplore-t-elle.

Dans la foulée, et d'un ton mi-figue, mi-raisin, Anne Émond évoque le fait que Nelly sortira en salles la journée même où Donald Trump prendra officiellement le pouvoir aux États-Unis. Puis, elle laisse entendre un long soupir, à l'autre bout du fil: «Me semble qu'il serait temps qu'on soit plus doux les uns avec les autres, non?»