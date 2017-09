Grand atelier de création à L'Ange-Gardien

Une vingtaine d'artistes peintres et sculpteurs de l'Outaouais et d'ailleurs au Québec se réuniront l'instant d'un week-end, à L'Ange-Gardien, dans le but de produire des oeuvres, de présenter le fruit de leur travail et d'échanger avec le public.

Les amateurs d'arts visuels pourront accéder gratuitement au site localisé aux abords de la route 309 et apprécier les artistes en action en pleine nature.

Pour une deuxième mouture de suite, une exposition principale en salle se tiendra à l'intérieur de la mairie de la municipalité de L'Ange-Gardien durant les trois jours d'activité. Le vernissage aura lieu le vendredi soir.

Le principe de « retraite fermée » pour la cohorte d'artistes est évidemment encore bien présent pour cette quatrième édition. Le groupe de créateurs habitera en résidence durant toute la semaine à Champboisé en vue de créer une oeuvre collective qui sera dévoilée au grand jour durant le symposium.

La présidente d'honneur de Traces et fondatrice de l'événement, Diane Fontaine, soutient que les installations du site de Champboisé ont été revues cette année afin d'améliorer l'expérience de tous.

« On a simplifié et réduit l'aménagement du site pour que ce soit plus agréable pour les visiteurs, le public et les organisateurs. On a concentré nos efforts sur le sentier des arts, un seul parcours d'un kilomètre où on retrouvera notamment des chapiteaux avec des artistes en action », explique Diane Fontaine.

En 2016, quelque 1500 curieux s'étaient déplacés à l'événement, selon les organisateurs.