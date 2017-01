Le Musée des Beaux-Arts fait l'acquisition d'un Hammershøi

Le Musée des beaux-arts du Canada a officiellement présenté, mercredi, sa plus récente acquisition : Un rayon de soleil dans le salon du peintre danois Vilhelm Hammershøi (1864-1916) - salon qui a également servi d'atelier à l'artiste, dans l'appartement de Copenhague où il a vécu une dizaine d'années avec sa femme.

Ce tableau, réalisé en 1910 et qui était depuis demeuré en mains privées, a du coup fait son entrée dans la collection d'art européen du MBAC, au grand plaisir du conservateur en chef du MBAC, Paul Lang, et Anabelle Kienle-Ponka, conservatrice associée de l'art européen et américain du Musée.

L'oeuvre d'Hammershøi, qui s'est limité aux nus, à l'architecture, aux intérieurs et aux paysages, compte quelque 370 peintures.