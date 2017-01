Émergence! à Art-image : 25 ans, 25 artistes

«L'exposition est comme un album souvenir, qui nous permet de nous remémorer le travail de ces 25 artistes, tout en leur donnant l'occasion de nous montrer là où ils sont rendus», mentionne la coordonnatrice de la galerie et commissaire de l'exposition, Vickie Séguin.

Quelque 75 artistes ont participé à Émergence! depuis sa première mouture, en 1998. Quarante d'entre eux ont envoyé leur dossier au jury, qui en a retenu 25. Chacun a dû soumettre une oeuvre inédite, récente, ou reflétant sa démarche.

L'espace de 113 m2 a été découpé par Mme Séguin et son équipe pour créer un «parcours» permettant à chaque pièce de rayonner individuellement, tout en faisant écho aux autres.

Ici, on reconnaît la touche distincte de la directrice artistique de la galerie Montcalm Dominique Laurent ; on apprécie l'inénarrable patience de Michèle Provost, qui persiste et signe ses relectures brodées de la culture populaire ; et on revoit avec émotion le résultat du processus de création de Johanne Lafrenière.

Là, on s'émeut devant la photographie numérique de Frances Caswell-Routhier ; on (re)découvre avec intérêt l'impressionnante oeuvre de papier d'André Lemire et l'installation de Stéphane Renaud ; on note les nouvelles tendances dans un tableau de Jean-François Provost. Et on sourit au costume de Stincman accroché dans une boîte de bois, clin d'oeil de Thomas Grondin au superhéros créé pour Émergence en 2000.

«Stincman a fait sa première apparition publique ici, il y a 17 ans déjà», se remémore M. Grondin, en train de mettre la dernière touche à son installation.

Avoir la chance d'être exposé au sein d'un groupe, souvent pour une première fois dans un contexte professionnel, marque une étape importante dans la carrière de tout artiste. Les 25 créateurs sélectionnés pour Émergence 25! en témoignent éloquemment dans le catalogue spécialement imprimé pour l'occasion - une première pour la galerie Art-image, qui n'en avait jamais produit auparavant.

D'ailleurs, plusieurs d'entre eux (tels le peintre Étienne Gélinas et le sculpteur de métal Mustapha Chadid, entre autres) ont, depuis l'exposition collective à laquelle ils avaient pris part, eu droit à des solos à Art-image, rappelle Vickie Séguin.