Marilyn Manson blessé par la chute d'un décor lors d'un concert

NEW YORK - Le rockeur gothique Marilyn Manson a été hospitalisé samedi après avoir été blessé par la chute d'un décor de scène lors d'un concert à New York.

Une vidéo postée par des fans montre Marilyn Manson en train de chanter au Hammerstein Ballroom de Manhattan une reprise du tube de Eurythmics "Sweet Dreams (Are Made of These)" lorsqu'un décor en forme de deux pistolets géants pointant dans des directions différentes lui tombe dessus.

Le chanteur a été conduit à l'hôpital, a indiqué un agent de l'artiste qui n'a cependant pas fourni plus de détails sur son état de santé.

Vendredi soir, Marilyn Manson avait déjà fait une chute lors d'un concert à Pittsburgh alors qu'il se penchait sur scène pour serrer les mains de ses fans vers la fin du set.

Marilyn Manson, 48 ans, de son vrai nom Brian Warner, cultive son image de rockeur gothique et antéchrist superstar qui l'a fait connaître dans les années 1990.

Cet incident survient quelques jours avant la sortie de son dixième album, "Heaven Upside Down", et alors que sa tournée compte encore de nombreuses dates en Amérique du Nord et en Europe jusque décembre.