Montebello encaisse 26 000 $ grâce au Rockfest 2017

C'est ce qui ressort du bilan financier présenté par l'administration municipale lors de la réunion du conseil de septembre.

Selon les chiffres dévoilés, Montebello a engrangé 100 483 $ en revenus lors du festival, grâce principalement à la vente de vignettes de stationnement (613) et de permis (438) de camping et de commerces locaux et extérieurs.

La colonne des dépenses se chiffre quant à elle à 74 130 $, dont la plus grosse somme du portefeuille, 36 274 $, a été attribuée pour l'entretien général du village.

À noter que le surplus de Montebello s'était élevé à 13 782 $, en 2016. La municipalité explique la hausse du surplus cette année par le plus grand nombre de permis vendus et par la légère augmentation de prix des vignettes de stationnement.