Récents conflits au Musée de la guerre

Maud Cucchi

La semaine où le président américain Donald Trump menace de « détruire totalement » la Corée du Nord et de remettre en cause l'accord nucléaire, le Musée canadien de la guerre repense totalement sa galerie consacrée aux plus récents conflits, de la guerre froide à nos jours. Visite.