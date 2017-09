Peter Herrndorf quitte le CNA

« Diriger le Centre national des Arts au cours des 18 dernières années m'a procuré les plus grandes joies de ma vie, a souligné M. Herrndorf. Le CNA est un véritable trésor national, et mon rôle a été de créer les conditions pour que les artistes puissent rêver et réaliser leur plein potentiel. Ce fut un privilège d'être au service des artistes canadiens et de les aider à nous définir comme peuple. » M. Herrndorf a également été à l'origine de la Fondation du CNA, organisme chargé de recueillir des fonds pour l'organisation. Au cours de sa carrière, M. Herrndorf a oeuvré dans les domaines de la radiodiffusion, des magazines imprimés et des arts de la scène. Il s'est joint à la CBC à Winnipeg en 1965 à titre de rédacteur et journaliste, puis est devenu vice-président et directeur général des réseaux de radio et de télévision anglaises de la CBC. En 1992, il a quitté la CBC et est devenu éditeur du magazine Toronto Life. Nommé président-directeur général de TVOntario en mars 1992, il a assumé trois mandats à ce poste. M. Herrndorf a été nommé Compagnon de l'Ordre du Canada le 1er juillet 2017, grade honorifique le plus prestigieux au Canada.