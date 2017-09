Au programme des prochains jours

Le Droit Les événements à venir dans le monde des arts de la région.

Une exposition pour souligner l'héritage de Yousuf et Malak Karsh

Conçu pour célébrer les artistes émergents d'Ottawa durant le 150e anniversaire du Canada, Continuum présente le travail de photographes choisis par les lauréats du Prix Karsh de la Ville d'Ottawa. Sous le commissariat de Melissa Rombout, cette exposition défend une nouvelle génération de photographes et se déroule du 14 septembre au 22 octobre à la Galerie Karsh-Masson de l'Hôtel de ville d'Ottawa. Le vernissage aura lieu le 14 septembre, de 17 h 30 à 19 h 30. Renseignements : 613-580-2424 poste 14167

Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant aux BDT

Le duo Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant sur retrouvera sur la scène du Cabaret du temps qui brasse, aux Les Brasseurs du Temps, le 12 septembre dès 20 h. La formation country/folk défendra son nouveau spectacle à deux voix qui suit la sortie du tout premier album, Comme dans un film. Les deux comédiens et musiciens que l'on peut voir dans la série Au Secours de Béatrice sont actuellement en tournée québécoise. Leurs chansons seront entrecoupées d'interactions mettant en valeur leurs habilités de comédiens et musiciens. Billets : http://go-tix.com Renseignements : 613-612-4614

Cinéma (encore) en plein air !

Le 16 septembre, Capital Pop-Up Cinema organise la projection gratuite de Mrs. Doubtfire, film culte avec Robin Williams en doubleur de dessins animés, largué par son épouse, mais pas toujours inventif pour revoir ses enfants. Rendez-vous avec vos chaises et couvertures au parc de Parkdale (derrière le marché des producteurs locaux) dès 20 h. Des coussins gonflables sont disponibles en location (5 $) et du popcorn est offert gracieusement. Dans la journée, les spectateurs pourront se balader dans le quartier qui s'animera au rythme de Tastes of Wellington West, fête annuelle des commerçants qui s'animera de 11 h à 16 h. Renseignements : www.capitalpopupcinema.com et www.wellingtonwest.ca

Tournée des studios d'artistes dans New Edinburgh

Une trentaine d'artistes se sont établis dans 13 studios, secteur New Edinburgh, à Ottawa. Les 16 et 17 septembre, c'est l'occasion de leur rendre visite lors d'une tournée de ces lieux de création, de 10 h à 16 h. Sur Beechwood, Martha Nixton dévoilera ses acryliques et encaustiques, voisine des oeuvres mixtes de Maureen Tracey et des explorations artistiques de Susan Ashbrook. Une carte des arrêts est disponible sue le site Internet de la manifestation. Renseignements : http://nestudiotour.com

Django Libre au Bar Robo