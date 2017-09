Luc Bourgeois, metteur en scène de Starshit

Maud Cucchi

Luc Bourgeois est plus habitué aux planches et aux rôles devant caméra qu'à la mise en scène. Il a aussi fondé le Petit Théâtre du Nord, qui entame sa vingtième année, structure spécialisée dans les commandes d'oeuvres à de jeunes dramaturges. Il enseigne à l'École nationale de théâtre et se produit régulièrement sur les principales scènes montréalaises. Starshit est le projet d'anciens étudiants de Sainte-Thérèse qui l'ont approché pour une mise en lecture. Séduit par le texte de Jonathan Caron et Julie Renault, Luc Bourgeois en a accepté la mise en scène ; un premier rôle en 25 ans de carrière théâtrale...