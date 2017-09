En piste pour l'exposition

Pistes de course orange, puits de voiture Nascar et artéfacts sont au menu de l'exposition Hot Wheels - Vers le podium qu'accueille à compter de samedi le Musée canadien de l'histoire.

Les visiteurs pourront découvrir la science des bolides et les coulisses de la course automobile avec, entre autres, une course contre la montre pour procéder au ravitaillement et changer les pneus d'un véhicule dans le cadre du « Défi de l'arrêt aux puits ».

Les parents sont bien sûr les bienvenus alors que certains artéfacts leur rappelleront plusieurs souvenirs de l'époque où ils jouaient aux p'tites autos dans le sous-sol de la maison familiale.

Une section de l'exposition aborde la conception des voitures, l'ingénierie et le design dans la fabrication des bolides.

« Une autre zone porte sur les innovations technologiques pour assurer la sécurité des pilotes, de l'équipe d'écurie et des spectateurs, a ajouté M. Trepanier. Il y a une autre section sur la vitesse, donc la physique et ce qui fait une bonne course de voitures. Les enfants peuvent jouer avec plusieurs sortes de modèles de Hot Wheels pour expérimenter afin de voir lequel est le plus rapide ».

L'exposition met aussi en vedette plusieurs pièces automobiles ainsi que de l'équipement porté par les pilotes.

Hot Wheels - Vers le podium offre en outre des programmes publics durant l'exposition qui auront lieu à la mezzanine Haida Gwaii, dont un circuit transcanadien où parents et enfants pourront prendre la route en famille et parcourir chaque province et territoire avec des voitures de course miniature. Cette activité aura lieu du 26 décembre 2017 au 7 janvier 2018.

Hot Wheels-Vers le podium est présentée en exclusivité canadienne au Musée canadien de l'histoire par le Musée canadien des enfants jusqu'au 7 janvier 2018. L'expo est une production conjointe du Children's Museum of Indianapolis et de Mattel.

La production des voitures-jouets Hot Wheels a commencé en 1968. Plus de cinq milliards d'unités ont été produites depuis le premier modèle créé.