Ballons, musique et 30 ans de festivités

La première envolée de montgolfières qui devait avoir lieu jeudi soir, pour lancer la 30e édition du Festival de montgolfières de Gatineau, a été annulée à cause des forts vents qui soufflaient à 30 km/h avec des rafales à 50 km/h. Quand on sait que la limite permise pour voler en ballon est de 15 km/h...

Environnement Canada prévoit tout de même un week-end relativement paisible avec des vents ne dépassant pas les 10 km/h, samedi et dimanche, si la tendance se maintient...

Mais peu importe, l'édition de cette année fera, de toute façon, le plein de visiteurs. La direction du festival s'attend à recevoir environ 200 000 visites ; ce qui inclut ceux qui y reviendront plus d'une fois. D'ailleurs en 30 ans d'existence, le plus gros festival de l'Outaouais aura accueilli plus de six millions de visiteurs.

Des sondages ont permis de dresser un portrait-robot assez intéressant des festivaliers : 43 % des adultes franchissant les guérites sont accompagnés d'enfants, 65 % des visiteurs proviennent de la région immédiate d'Ottawa-Gatineau et 35 % d'entre eux arrivent d'un lieu situé à plus de 40 km du site du festival. Enfin, la moyenne d'âge des festivaliers adultes est de 43-45 ans.

De fait, deux des trois scènes du site sont consacrées aux adultes, dont l'impressionnante scène du Casino du Lac-Leamy qui trône sur tout le site et la scène Hydro-Québec ; toutes deux abriteront des spectacles relevés pendant les quatre journées de festivités qui sont encore devant nous. L'édition de cette année accueillera pas moins de 500 artistes, autant de la relève que des figures de proue du showbizz, toutes catégories : humour, country, jazz fusion, rock...

Envolée 150

Juste ce samedi soir, 150 artistes, musiciens et chanteurs se succéderont sur la scène principale dans le cadre du spectacle Envolée 150, pour célébrer, bien sûr, cette année charnière dans l'histoire du pays. Ce sera là le plus gros spectacle jamais produit par le festival en 30 ans.

120 minutes de musique et d'anecdotes relatant 150 ans de vie à Gatineau avec 90 chanteurs et choristes, 150 000 watts d'éclairage et 200 000 watts de son, et plusieurs dizaines de milliers de festivaliers pour applaudir tout ça. Encore une fois, la météo semble vouloir se faire clémente pour l'occasion...

Parlons ballons

Et puisque c'est un festival de montgolfières, parlons-en : il y en aura près de 50, dans une douzaine de formes différentes.

Les tours de montgolfières permettent de s'élever de 500 à 3000 pieds d'altitude.

Chaque année, quelques centaines de demandes affluent pour y monter et il faut débourser plus de 200 $ pour s'envoler avec un pilote.

Cette année, des aérostiers et leurs ballons nous proviennent du Canada, bien sûr, mais aussi de Sao Paulo (Brésil), de l'état de New York et du Nouveau-Mexique.

Vendredi, avant la grande soirée d'humour qui alignera les Stéphane Rousseau, Cathy Gauthier, Alexandre Barrette et Philippe Laprise sur la grande scène, on assistera à une illumination nocturne chorégraphiée de ballons, durant une vingtaine de minutes. Au programme : des projections lumineuses sur ballons sur des extraits de la musique du film Paradiso.

On répétera l'expérience dimanche soir.

Un public varié

Déjà jeudi soir, le site de près de 500 000 mètres carrés était foulé par les premiers festivaliers qui y arrivaient en grand nombre : des ados venus entendre 2Frères (Erik et Sonny Caouette de Chapais) et les Cowboys Fringants ; des parents aussi avec leur marmaille (une zone de jeux et une scène leur sont consacrées) et des centaines de promeneurs (près de 120 kiosques les attendent).

Sandra Cloutier en est à sa huitième année au festival et, cette saison-ci, en qualité de directrice générale par intérim :

« Y a autant de jeunes que de festivaliers adultes, ici. On est ouvert 60 heures en cinq jours, et en journée, c'est vraiment papa, maman et les enfants ; en soirée, ce sont les 25 ans et plus. (...) Moi-même, j'ai trois enfants et quand je finis l'événement, je leur dis : avez-vous fait ça ? Êtes-vous allés là ? Et ils n'ont pas le temps de tout faire ! »