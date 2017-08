Le Marvest se déploie sur la rue Bank

Le Marvest se déroulera quant à lui les 15 et 16 septembre.

Une vingtaine de bars et restaurants de la rue Bank diffuseront une foule de spectacles de musique gratuits, permettant ainsi au CityFolk de se prolonger jusque tard dans la nuit.

La liste des invités du Marvest est éclectique.

On pourra apprécier, entre autres: Area Resident; Aviation; Beyond Spain; Bruce Enloe; Bryan Snider; Étoile Noire; Expanda Fuzz; Fire Antlers; Gentlemen of the Woods; Grace Marr; Graven; Jad; Jaycee Lauren; Jessica Wedden; JK3; John Fuoco Band; Kimberly Sunstrum; Liam Lloyd et plusieurs autres.

Si l'événement contribue à faire la promotion du talent local, il permet avant tout aux artistes de la région de forger des liens d'affaires avec les commerçants, et notamment avec le Glebe Business Improvement Association.

L'idée du Marvest a été inspirée par l'efflorescence artistique qui, chaque année durant le SXSW Festival, agite la ville d'Austin, au Texas, au point de la métamorphoser.

Renseignements et programmation détaillée: www.cityfolkfestival.com