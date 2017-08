Robert, 50 ans de modernité

Il n'a pas la séniorité du Petit Larousse , son concurrent centenaire dans le monde des dictionnaires destinés au grand public, mais le Petit Robert affiche déjà 50 ans. L'occasion de revenir - à l'approche de la rentrée - sur l'histoire de sa création et de se pencher sur sa vision de la langue française. Sans oublier l'incontournable cuvée des nouveaux mots, toujours gouleyante et surprenante.

Il suffit de googliser son nom (verbe désormais admis) pour savoir que Marie-Hélène Drivaud est Directrice éditoriale au Petit Robert. Du bureau de son éditeur, à Montréal, où elle répond aux entrevues, la directrice remarque qu'une enseigne indique en contrebas « buanderie ». « En France, on parlerait plutôt de laverie », note-t-elle pour une fiche future. Une prochaine édition du Petit Robert intégrera peut-être l'usage québécois dans la définition du mot.

Marie-Hélène Drivaud chapeaute ainsi une équipe de lexicographes et de documentalistes qui passent au peigne fin l'évolution annuelle de la langue. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Avant les années 1980, une seule édition nécessitait plusieurs années de travail, avant de paraître.

Le Petit Robert et Le Petit Larousse ont toujours représenté deux approches de la langue française. Le premier a été créé à la veille de mai 68, le second au début du XXe siècle.

« À sa création, le Petit Robert était un dictionnaire dans l'esprit du temps, qui présentait une vision de la langue très moderne et généreuse puisqu'il prenait déjà en compte la francophonie, explique Mme Drivaud. Il développait un aspect historique, en proposant des datations et un ordre chronologique des sens, mais aussi un aspect littéraire. En 1967, citer Françoise Sagan ou Raymond Queneau, c'était extrêmement hardi. »

Si le Petit Larousse revendique sa filiation encyclopédique, sa vocation de « boîte à outils de la langue française » joliment illustrée, le Petit Robert s'intéresse surtout à la richesse des mots. Dans ce dictionnaire créé en 1967, chaque mot est détaillé dans ses retranchements : significations multiples, prononciation détaillée, date d'apparition dans la langue, synonymes et citations pour contextualiser l'occurrence. Le Petit Robert a toujours banni les illustrations mais présente un contenu plus exhaustif que son concurrent.

« Nous tenons à conserver les valeurs qui ont fait le succès du Petit Robert à ses débuts, souligne la directrice. En ajoutant chaque année beaucoup de citations d'auteurs modernes, mais aussi de nouvelles datations, en changeant les exemples, car ceux-ci évoluent très vite ». Loin d'« embaumer les mots », la prestigieuse publication se définit comme « un observatoire, et non un conservatoire » de la langue.

« Le Petit Robert a peut-être un demi-siècle, mais nous nous efforçons de lui faire conserver toute sa modernité. C'est important qu'il continue à faire entrer dans ses pages la vie autour. »

Cru 2017

En promoteur de l'usage évolutif de la langue et reflet du monde contemporain, il s'enrichit annuellement de mots nouveaux. « Plus d'une centaine: quand on aime, on ne compte pas», résume malicieusement Mme Drivaud. Le Robert, qui ne cache pas son goût pour les néologismes, s'efforce toutefois d'en consommer avec discernement. On retrouvera donc cette année « déradicaliser », « djihadisme », « birkini » et « bidonvillisation » parmi les nouveaux venus en politique et enjeux sociaux.

« La post-vérité n'était pas dans la liste initiale mais elle a pris une telle ampleur suite aux élections américaines qu'elle a été ajoutée au dictionnaire. » Le Brexit a fait naître « europhobe » et « européiste » tandis que la fachosphère s'est frayé un chemin parmi les quelque 300 000 mots et sens. En gastronomie, on se surprendra qu'« acaï », « ciabatta », « granola », « oolong » ou « rooibos » n'aient pas fait leur entrée plus tôt. Si l'on est « influenceur », on pourra toujours relayer son étonnement sur les médias sociaux, « liker » la cuvée 2017, la « retweeter » et déchaîner les « notifications » jusqu'au « craquage » (nerveux).