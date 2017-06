Portes ouvertes sur l'Arctique au Musée de la nature

Tandis qu'un environnement sonore reproduit les échos d'une nature nordique, un « cycle vidéo » fait défiler de courtes séquences (animation, dessins et films de type documentaire) nous permettant de toucher du doigt la faune, la flore et les « six saisons polaires ».

« L'Arctique est comme le frigo du globe : c'est lui qui conserve la planète au frais. S'il se réchauffe, ce n'est pas sans conséquences globales », constate le directeur du Centre de connaissance et d'exploration de l'Arctique, Jeff Saarela. Or, le scientifique note justement que « le manteau arctique se réchauffe deux fois plus vite que le climat du reste de la planète ».

Près de 200 spécimens et artefacts ornent cette aire de 750 m 2 , incitant le visiteur à porter un regard différent sur l'importance de la zone arctique pour le Canada - elle constitue 40 % des terres immergées du pays, bien que seules 100 000 personnes y résident - et pour le reste de la planète.

En ce 150e anniversaire de la nation, le musée a estimé de son « devoir » de rapprocher de la population canadienne ce territoire immense, à la fois loin et proche, et « souvent méconnu », explique le chef du design du musée, Daniel Boivin.

« Pour la plupart des gens du Sud, c'est un territoire vide, nu, blanc et terne, alors qu'il est plein de vie, de chaleur et de couleurs. » En jouant avec les symboles, l'art, et « la glace vivante » de l'installation de l'ONF, « on a voulu piquer leur curiosité, pour qu'ils tombent, comme nous, en amour avec l'arctique ».

Le dosage est adéquat, l'exposition proposant un habile compromis entre le contenu scientifique présenté de façon classique (vulnérabilité des 87 langues recensées, exploitation des ressources naturelles, mutations climatiques, historique des explorations, etc.), les artefacts spectaculaires (carte du cercle polaire en 3D, fragment de crâne de baleine, etc.) et les écrans vidéo et autres bébelles interactives tactiles destinées à accrocher et ralentir son jeune public.

Les vacances scolaires approchant, le musée propose une longue liste d'activités pédagogiques autour du thème. On peut la consulter sur le site nature.ca.