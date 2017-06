Beyoncé a donné naissance à ses jumeaux

« Ils sont là », a tweeté Mathew Knowles, accompagnant son bref message de « Beyonce twins [jumeaux] jayz et happybirthday ». Il a confirmé la naissance peu après auprès du site d'information E !

Dimanche matin, le site avait affirmé que les jumeaux été nés et que le couple aurait été vu à l'hôpital jeudi. Et vendredi une photo circulait montrant une femme arrivant avec des fleurs, une carte sur laquelle on pouvait deviner « B + J », et deux ballons disant « Bébé fille » et « Bébé garçon ».

L'agent de Beyoncé n'a pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations de l'AFP.

En février, la superstar américaine avait créé la surprise en annonçant sa grossesse sur son compte Instagram, et qu'elle attendait des jumeaux.

« Nous voudrions partager notre amour et notre bonheur. Nous avons été bénis deux fois. Nous sommes incroyablement reconnaissants que notre famille puisse s'agrandir de deux nouveaux membres », avaient écrit la chanteuse de 35 ans avec son mari Jay Z.

Dans une vidéo l'ancien président américain Barack Obama, ami du couple, avait alors salué l'arrivée de ces jumeaux.

« Jay et moi-même sommes aussi fous de nos filles, même s'il va me battre quand ses jumeaux vont naître », avait déclaré l'ancien président, lui-même père de deux filles.

Des fans en avaient conclu que le couple de vedettes, déjà parents d'une fille de cinq ans, Blue Ivy, attendait des filles. Jay et Beyoncé se sont mariés en avril 2008.

En dépit des rumeurs et autres jeux de devinettes, aucun détail concernant le sexe des jumeaux ni la date de son terme n'ont été révélés.

La chanteuse a annulé une prestation en avril au festival de musique Coachella, dans le sud de la Californie, sur les conseils de son médecin.

Elle a cependant continué à faire des apparitions sur des tapis rouges et a documenté sa grossesse sur les réseaux sociaux - pour le plaisir de ses fans.

Beyoncé et son mari font partie des artistes du monde de la musique ayant le plus de succès sur le plan commercial. Leur fortune est estimée à un milliard de dollars.