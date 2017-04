La littérature sera célébrée à Saint-André-Avellin

Organisé par le Centre d'action culturelle (CAC) de la MRC de Papineau, l'événement réunira pendant un week-end entier à l'intérieur des mêmes murs une palette d'auteurs, d'acteurs et d'organismes et entreprises issus du milieu littéraire et patrimonial de l'Outaouais et de l'extérieur de la région.

La programmation de cette première mouture du Festin du livre a été dévoilée mardi, dans les locaux du CAC, à Saint-André-Avellin. Table ronde, conférences, salon d'exposants, activités pour les enfants, aménagement d'un espace patrimoine, échange de livres usagés : l'éventail proposé par les organisateurs vise large.

« On voulait faire un événement le plus ouvert possible. C'est une opportunité d'offrir un contact privilégié avec les artisans du monde littéraire auprès d'un public en région. On trouve important de pouvoir développer ce type d'activités », explique la directrice générale du CAC, Émilie Laverdière, dont l'organisme est généralement associé à la promotion des arts visuels.

Quand l'auteure Claude Lamarche, résidente de Notre-Dame-de-la-Paix, est débarquée l'année dernière au CAC avec l'idée de mettre sur pied un événement visant la « célébration de la littérature », elle n'a pas eu besoin de tordre le bras à personne.

« Le centre, il ne faut pas l'oublier, est un centre culturel ouvert sur toutes les disciplines. Dans la MRC de Papineau, une activité de ce genre n'existait pas. On sentait qu'il y avait un engouement pour ça. C'est comme notre salon du livre. On a fait plusieurs recherches pour voir ce qui se faisait en région et nous arrivons après un an de réflexion avec cette programmation », illustre Mme Laverdière.

Près d'une vingtaine d'auteurs seront donc en vedettes durant les deux jours de festivités.

Parmi ceux-ci, on retrouvera la jeune écrivaine et fierté locale de la Petite-Nation, Mathilde St-Jean, de même que Cécile Boudreau Pagé, Mylène Bruneau, Christine Delorme, Caroline Gareau, Louise Gauthier, Diane Giroux, Katrine Labelle, François Lachance, Nicole Lafontaine, Claude Lamarche, Linda Lavoie, Michel Laverdière, France Lussier, Valérie Perreault, Mado Sauvé, Marie Séguin et Louise Tondreau-Levert.

Pour conserver une saveur locale à l'événement, des conférences portant sur la cuisine et l'agrotourisme - deux secteurs typiquement associés à la MRC Papineau - seront notamment au menu de la fin de semaine. Le rédacteur en chef de la revue Ciné-Bulles, Éric Perron, viendra offrir une conférence sur l'adaptation d'oeuvres littéraires au cinéma.

Une table ronde chapeautée par l'Association des auteures et auteurs de l'Ontario français, autour de la littérature jeunesse, fera aussi partie de la programmation qui peut être consultée au www.festindelivres.org.